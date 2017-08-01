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Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale

Yamaç paraşütü ile gökyüzüne kanat açan adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi "beyaz cennet" Pamukkale oldu. Yılda yaklaşık 20 bin atlayışın gerçekleştirildiği Pamukkale'de 12 ay uçma imkanı bulunuyor.

Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale

Yamaç paraşütü ile gökyüzüne kanat açan adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi "beyaz cennet" Pamukkale oldu. Yılda yaklaşık 20 bin atlayışın gerçekleştirildiği Pamukkale'de 12 ay uçma imkanı bulunuyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:40
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Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale

DENİZLİUNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz cennet Pamukkale'nin eşsiz manzarası üzerinde gerçekleştirilen yamaç paraşütüne, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile Dünya Mirası listesindeki Pamukkale, yamaç paraşütü için uygun koşulların yanı sıra büyüleyici görselliği ile adrenalin tutkunlarını cezbediyor. Pamukkale'ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle atlayıp beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretmek ilgi görüyor.

"Yılda yaklaşık 20 bin atlayış gerçekleştiriliyor"

Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de değişik yerlerde yamaç paraşütü yapıldığını fakat Pamukkale'nin UNESCO tarafından kabul edilmiş bir dünya mirası olduğu ve görselliği de bulunduğu için özellikle yurt dışından gelen Uzak Doğuluların burada yamaç paraşütüne büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Şen, Pamukkale'de yılda yaklaşık 20 bin atlayış gerçekleştiğini belirterek, "Pamukkale'nin, 12 ay boyunca atlayıp yapılabilme imkanından dolayı artı bir üstünlüğü var. Çünkü Fethiye'de atlayışlar yaklaşık 4 ay sürüyor, ondan sonra bitiyor. Ama bizim bölgemizde bu görselliği 12 ay boyunca yaşayabiliyorsun ve atlayışları yapabiliyorsun. Atlayışlara çok uygun. Yaklaşık 30 dakika yamaç paraşütüyle havada kalabiliyorsun. Bu da bölgedeki alternatif turizme artı bir katkı sağlıyor." dedi.

Ülke tanıtımına katkı

Atlayış ve iniş noktasının düzenlenmesini isteyen Şen, "İnişte peyzaj düzenlemesi yapılırsa iyi olur. İnsanlar inince orada fotoğraf çektiriyorlar. Ülkelerine gittiklerinde ülkemize ciddi anlamda katkı sağlamış olurlar. Pamukkale'nin eşsiz manzarası üzerinde uçan kişiler, Pamukkale'yi yukarıdan görüyorlar. Adrenalin tutkularını yeniyorlar. Atlayış sırasında çektikleri kısa filmleri, fotoğrafları paylaşarak ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyorlar." ifadesine yer verdi.

Pamukkale yamaç paraşütünde ilgi odağı oldu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu da Pamukkale'de yamaç paraşütünün Fethiye'den sonra ikinci sırada geldiğini belirterek, "Yamaç paraşütünde bu bölgenin alternatif bir mekan olarak canlandırılması, tanıtımının yapılması bölge turizmi açısından önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turistlerin bölgeye genellikle günübirlik ya da tek gece konaklamalı geldiğine işaret eden Köseoğlu, "Turistler, yamaç paraşütü ile güzel vakit geçiriyor, Pamukkale üzerinde farklı bir adrenalin yaşıyorlar. Bu da bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir faaliyet." sözlerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yamaç ParaşütüPamukaleDenizliUNESCO
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