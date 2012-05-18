Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yalova sokaklarında ''yürüyen resimler''

Öğrenciler, ''Yürüyen resim sergisi''nde yer alan 350 metre uzunluğundaki resmi, kent sokaklarında dolaştırıldı

Yalova sokaklarında ''yürüyen resimler''

Öğrenciler, ''Yürüyen resim sergisi''nde yer alan 350 metre uzunluğundaki resmi, kent sokaklarında dolaştırıldı

18 Mayıs 2012 Cuma 12:45
594 Okunma
Yalova sokaklarında ''yürüyen resimler''

YALOVA - Yalova'da, ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin yaptığı resimler, ''Yürüyen resim sergisi'' kapsamında, sokaklarda dolaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen sergide yer alan 350 metre uzunluğundaki resim, öğrenciler tarafından kent sokaklarında dolaştırıldı.

Resmi taşıyanların oluşturuğu kortej yürüyüşüne, 300 öğrenci katıldı. İstanbul Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet ile Gazipaşa caddelerine kadar sürdü.

Vali Esengül Civelek, yürüyüşün ardından Suwon Parkı'nda, 3. Açık Alan Resim Sergisi'nin açılışını yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ziya Karatekin, sergide yer alan 350 metrelik resmin, Türkiye rekoru olduğunu söyledi.

Karatekin, şunları kaydetti:

''Bu sergi, Türkiye'de bir ilk. Sergi içerisindeki 350 metrelik resim de bir Türkiye rekorudur. 2010 yılında başlayan sergide, 250 metrelik bir resimle yürümüştük. Bu sene kendi rekorumuzu kırdık. Yalova sokaklarında yürüyen sergiyi gören vatandaşlar, çok şaşırıyorlar. Böylece sanatı insanların ayağına getirmiş oluyoruz.''

Vali Civelek ve protokol üyeleri, daha sonra sergiyi gezdi.

Sergi, 3 gün süreyle açık kalacak.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 04:46
Anahtar Kelimeler:
Yalovada Sokaklarında Yürüyen Resimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ