Yalova sokaklarında ''yürüyen resimler''

YALOVA - Yalova'da, ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin yaptığı resimler, ''Yürüyen resim sergisi'' kapsamında, sokaklarda dolaştırıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen sergide yer alan 350 metre uzunluğundaki resim, öğrenciler tarafından kent sokaklarında dolaştırıldı.



Resmi taşıyanların oluşturuğu kortej yürüyüşüne, 300 öğrenci katıldı. İstanbul Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet ile Gazipaşa caddelerine kadar sürdü.



Vali Esengül Civelek, yürüyüşün ardından Suwon Parkı'nda, 3. Açık Alan Resim Sergisi'nin açılışını yaptı.



İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ziya Karatekin, sergide yer alan 350 metrelik resmin, Türkiye rekoru olduğunu söyledi.



Karatekin, şunları kaydetti:



''Bu sergi, Türkiye'de bir ilk. Sergi içerisindeki 350 metrelik resim de bir Türkiye rekorudur. 2010 yılında başlayan sergide, 250 metrelik bir resimle yürümüştük. Bu sene kendi rekorumuzu kırdık. Yalova sokaklarında yürüyen sergiyi gören vatandaşlar, çok şaşırıyorlar. Böylece sanatı insanların ayağına getirmiş oluyoruz.''



Vali Civelek ve protokol üyeleri, daha sonra sergiyi gezdi.



Sergi, 3 gün süreyle açık kalacak.

