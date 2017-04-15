X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor

Kutu

5 ayrı uzmanın bir araya geldiği, 5 muhteşem etap!

2 gün süren eşsiz bir deneyim!

X Parkur ile siz de 'Kişisel Dönüşümünüzü' başlatın...

Sizin için yapabileceğimiz çok şey var!

Kendi alanında en iyi uzmanlardan oluşan iki günlük parkurda Nefes Eğitmeni Candan Yazıcı, Psikolojik Danışman ve Yaşam Koçu Defne Uğurluel, Astrolog Berna Atay, Yoga ve Meditasyon Uzmanı Bora Ercan, Yaşam ve Dönüşüm Koçu Özge Çuhadaroğlu katılımcıların taşıdığı olumsuz duygu ve düşünce biçimlerini yok edip, daha huzurlu ve keyif alabilecekleri bir yaşam kurmaları için rehberlik etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay ilki gerçekleşen X PARKUR etkinliği yeni dönüşüm sahiplerine kucak açıyor

Farkındalık etabında, bilinçaltı blokajları ve bu blokajlar kalkmadığı sürece olumlu bir dönüşümün neden mümkün olmayacağı anlatıldığı, Kozmos güçler etabında, her bir katılımcı bireysel doğum haritalarına sahip olurken kozmos güçlerin kendi üzerlerinde nasıl bir etkisi olduğunu öğrendiği Nefes etabında ise; üç yaşından sonraki yaşam sürecinde toplumsal baskı ve kuralların, yaşanmış travma, olumsuz kayıtların doğal nefes üzerindeki etkilerini görüp, ilk kez doğru nefes almanın mucizelerine tanıklık ederken, nefesin hastalıklar üzerindeki etkilerini öğrendiği X PARKUR , Konsantrasyon etabında yapılan eyleme odaklanarak o anı hissetmenin günlük yaşam içinde rahatlıkla uygulayabilecekleri odaklanma ve meditasyon teknikleri öğrenirken parkurun ilk gününü gevşeme çalışmasıyla sonlandırdı. Dönüşüm etabında bireylerin istedikleri yaşama dair yaratım sürecinin formülü, insan beyninin yaydığı frekanslarla hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürebileceği, her insanın yaratım gücüne sahip olduğu, beyin frekanslarının kişinin kaderini nasıl belirlediği, psikodrama çalışmalarıyla isteği ve inancı güçlendirme yöntemleri deneyimlendi.

Hayal ettiklerini yaratmak, kişisel dönüşümünü başlatmak ve yaşam yolculuğuna tadına vararak devam etmek isteyenler 29-30 Nisan parkuru için şimdiden yerini ayırtabilir.

X Parkur’u tamamlayanlar ne dedi?

“Hayatım boyunca kırktan fazla kişisel gelişim workshopuna katılmışımdır. Daha yeni, daha başka ne öğrenebilirim ki derken; öğrenmem gereken tonla şey varmış! İki günde alabileceğimin en fazlasıydı! Teşekkürler…” Bulut D.

“Yolculuk edebilmek için yola çıkmak gerektiğini ve yolculuğun nasıl geçeceğinin sadece bana bağlı olduğunu hatırlattınız tekrar. Yapmam gerekenleri bilmeme rağmen nasıl yapacağımı göstererek yoluma ışık tuttuğunuz için teşekkürler. Eğer istersen içindeki enerjiyi yansıtabilirsin dediniz bana gözlerinizle. Her karanlıkta kaldığımda bu enerjiyi hatırlayıp ışığa yürümeye devam edeceğim.” Ufuk A.

“İç dünyamı, bilinç ve bilinçaltımı daha net kavramaya başladım. Evrenle aramdaki bağın kuvvetini idrak ettim. Hayatı dolu dolu yaşamak isteyen herkes bu parkuru deneyimlemeli.” Berk K.

Daha sağlıklı ve mutlu bir toplum için, X PARKUR herkesin hayallerine dokunacak!

Türkiye’de çalışmalarını yürüten dünyaca ünlü birçok markada yönetici olarak çalışan genç girişimci Yiğit Kahramantürk, en son çalıştığı firmanın bölge müdürlüğünden istifa ederek insanların keyifli ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için mental dönüşüm kampları organize eden bir şirket kurdu.

Son yıllarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde insanların mutsuz, hayattan beklentilerini yitirmiş, umutsuz ve gelecek kaygısı taşıdığı bilinen bir gerçek. İnsanlar istediği hayatı yaşayamadığından, aradığı aşkı, işi ve başarıyı yakalayamadığından yakınıyor, milyonlar işiyle evi arasında sınırladığı bir hayat yaşıyor. Yaşadıkları hayat içinde sorunlar ile birlikte çözümlerin kendilerinde olduğu, istediklerinde hayallerini gerçekleştirebileceklerinin en önemlisi beyin gücü = yaratım güçlerinin farkında değiller. Bu noktada yeni ve keyifli bir hayata dönüş yapmak isteyenler, kendi duvarlarını yıkarak yeni bir başlangıç istiyorum diyenler için XPARKUR devreye giriyor.

Hayat, yönünü herkesin kendisinin belirleyip adım adım ilerleyeceği uzun bir parkur. Bu parkurun başından sonuna dek her birey farklı zorluklar ya da engellerle karşılaşır, yol ayrımlarında ise farklı yönleri seçer. Bazıları için hayat çok daha kolay akarken, bazıları için aşılması gereken çok sayıda engel, atlatılması gereken birçok travma vardır.

Yaşamınız ya da beklentileriniz nasıl olursa olsun X Parkur sayesinde hayal ettiğiniz yaşantıyı tasarlayabilir, engelleri aşmayı öğrenebilir ve dönüşümünüzü başlatarak kendinizdeki cevherleri keşfedip yaşamaya başlayabilirsiniz.

Amaç

Gelecek kaygısı taşıyan, sorunlarıyla başa çıkmakta güçlük çeken ve yaşam standartlarından memnun olmayan insanlara ulaşarak yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilmiş yaratma gücünün farkına varmalarını sağlamak.

Beynin sadece düşünmek için değil, evren ile iletişime geçmek için var edilmiş bir organ olduğunu uygulamalar ile anlatmak.

Yaşamları daha konforlu hale getirmek, sağlıklı ve başarılı olmak isteyen insanlara bunu nasıl yapabilecekleri konusunda rehberlik etmek.

İnsanların bilinç altlarında birikmiş olumsuz duygulardan kurtulmalarını sağlayarak olumlu bir gelecek inşa etmelerini sağlamak.

İçerik

Her bir Parkur maksimum 25 kişilik gruplardan oluşuyor.

Workshop sırasında her birey tek tek alanında uzman kişilerle çalışma yapabiliyor.

Parkur sonrasında her bir katılımcı ile birebir ilgileniliyor, gelişimleri takip ediliyor,kendilerine en iyi cevap veren alanda bireysel danışmanlığa devam etmeleri sağlanıyor.

Web sitesinde yer alan kayıt formundaki bilgiler esas alınarak kişilerin sorunları ve hedefleri belirlenerek kişisel çözüm ve bir hedef haritası hazırlanıyor.

Hedef

Eğitim kurumları, özel kuruluşlar, belediyeler, bireysel gruplar ve kişiler için Türkiye genelinde bir yıl içinde 10.000 kişiyi X Parkur grup çalışmalarına dahil etmek.

Dönüşümü başlatmak için bu iki günlük parkurda yürümeniz yeterli!

İşte program

1.Gün

- Psikolojik danışman rehberliğinde sorunlarınızı belirleyecek, çözüme odaklanacak ve bilinçaltı temizliği ile geçmiş travmalara sünger çekip temiz bir sayfa açacaksınız.

- Uzman Astrolog; Size özel doğum haritanızı hazırlayarak hayatınıza ve önemli dönüm noktalarına ışık tutacak.

- Nefes Uzmanı ile kendinizi limitlemeden nefes almayı deneyimleyecek, doğru nefes tekniklerini öğrenecek ve doğru nefes almanın zihinsel ve bedensel mucizelerine tanık olacaksınız. Nefes analizi ile sizi şaşırtacak kişisel farkındalıklara ulaşma şansını yakalayabilirsiniz.

- Meditasyon rehberi; Günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz temel meditasyon tekniklerini sizinle paylaşacak. Derin bir meditasyon uygulaması ile iç huzurunuza kavuşmanıza, kendi iç yolculuğunuza başlamanıza, zihin ve bedeninizi rahatlatmanıza ve hayallerinizi yaratmak için odaklanmanıza yardımcı olacak. Çakra farkındalığı ve gevşeme çalışmaları yapılacak ve parkurun ilk günü tamamlanmış olacak.

2. Gün

Artık problemlerinin ve çözümlerinin farkında, geçmişteki travmaları temizlemiş olan, gelecekte kendisini nelerin beklediğini bilen, doğru nefes almayı başaran ve sahip olmak istediklerine dokunma konusunda odaklanmış bir kişi olduğunuza göre, dönüşümünüz başlamış demektir. Parkurun ikinci gününde, tüm gün yaratım gücünüze odaklanmanızı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Alanında uzman olan eğitmenimiz, evrenle nasıl doğru iletişim kurabileceğinizi, hayallerinizi nasıl ve hangi tekniklerle isteyeceğinizi, yaratım gücünüze nasıl odaklanmanız gerektiğini ve başarıya ulaşmanın temel ilkelerini sizinle paylaşarak birçok aktiviteyle uygulamanızı da sağlayacak.

Özel haber: Elif Günay