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Vizyon Öncesi İftar

01 Haziran 2018 Cuma günü vizyona girmeye hazırlanan ve başrolünü Şafak Pekdemir ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı Deniz ve Güneş filminin ekibi vizyon öncesinde iftar yemeğinde buluştu.

Vizyon Öncesi İftar

01 Haziran 2018 Cuma günü vizyona girmeye hazırlanan ve başrolünü Şafak Pekdemir ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı Deniz ve Güneş filminin ekibi vizyon öncesinde iftar yemeğinde buluştu.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:08
17 Okunma
Vizyon Öncesi İftar

Filmin oyuncularından Burak Serdar Şanal ve Eylül Öztürk’ün olduğu yemekte filmin Yönetmeni Barış Denge, yapımcıları Mehmet Toptan ve Yaşar Tolga Bozkurt yanı sıra prodüksiyon ekibi yer aldı.

Deniz (Burak Serdar Şanal)’ in, sözde nişanlısı ile gittiği Burgazada tatilinde Güneş (Şafak Pekdemir Mengü) ile karşılaşmaları sonucu aralarındaki aşkı konu alan filmi izleyecekler Güneş’i işitme engelli sanan Deniz’in işaret dilini öğrenip Güneş ile konuşmaya başlamasıyla aralarında yaşanan benzersiz tutkuya ve aşkın hikayesine tanık olacaklar.

Filmin diğer oyuncu kadrosunda ise Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Yaşar Tolga Bozkurt, Ayşen İnci, Levent Özdilek, Yener Gürsoy , Seda Oğuz , Selahattin Taşdöğen ve Bilionera şarkısıyla Otilia Bruma yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Ve Güneş Filmi
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