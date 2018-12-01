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Viyana’da TÜRKSOY konseri

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile düzenlenen konsere, çok sayıda davetli yoğun ilgi gösterdi.

Viyana’da TÜRKSOY konseri

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile düzenlenen konsere, çok sayıda davetli yoğun ilgi gösterdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:05
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Viyana’da TÜRKSOY konseri

VİYANA

Başkent Viyana’nın 150 yılı aşkın tarihiyle en seçkin konser salonlarından Musikverein’da TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nın verdiği konserde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Başkurdistan, Tataristan ve Tıva Cumhuriyeti'nden sanatçılar Klasik Batı müziğinin ve 20. yüzyıl Türk dünyasından bestekarların aynı formdaki eserlerini seslendirdi.

TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov,  özellikle Avusturyalı sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin açılış konuşmasında, Türk dünyasının kültür ve sanat birikimini tüm dünyaya tanıtmak için teşkilatın yaptığı etkinlikleri aktardı. 

Kaseinov, bu senenin TÜRKSOY’un 25’inci kuruluş yılı olması nedeniyle büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, dünya genelindeki Yunus Emre Enstitülerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de kurum olarak böyle güzel bir organizasyona imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, dünya genelinde 60’ın üstünde ülkede faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitülerinin oluşturduğu kültürel hareketliliğe dikkati çekti. 

Davetlilerin büyük ilgiyle takip ettikleri konser yaklaşık iki saat sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaViyanaYunus Emre EnstitüsüKonserTÜRKSOY
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