Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99653
ALTIN
236.749
DOLAR
6.1296
STERLİN
8.0545
EURO
7.2235
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Vefat eden sanatçı Yakup Yavru için tören

Adana'da 25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yakup Yavru'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya gönderildi.

Vefat eden sanatçı Yakup Yavru için tören

Adana'da 25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yakup Yavru'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya gönderildi.

25 Eylül 2018 Salı 13:31
16 Okunma
Vefat eden sanatçı Yakup Yavru için tören

25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için geldiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yakup Yavru için cenaze töreni düzenlendi.

Yavru'nun cenazesi, özel hastaneden alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na getirildi.

Tiyatro salonunda hazırlanan kürsüye konulan Yavru'nun Türk bayrağı örtülen tabutunun önüne gelen, aralarında Yusuf Sezgin, Nuri Alço ve Coşkun Göğen'in de bulunduğu sanatçı dostları dua etti.

Törende, Yavru'nun festival kapsamında bu akşam kendisine verilecek Emek Ödülü, fotoğrafının yanına bırakıldı.

Üç ay önce mezarını yaptırmıştı

Adana Büyükşehir Belediye başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, Yavru ile akşam bir arada olduklarını söyledi.

Dün akşam sanatçıların bir kısmını yemek yemeğe götürdüğünü, Yavru'nun ise uyumak istemesi nedeniyle gelmediğini dile getiren Sözlü, şöyle devam etti:

"Adana Film Festivali, Türk sinemasına, Türk sanatçısına hizmet, hürmet etmek ve destek olmak için uzun yıllardır yapılıyor. Türkiye'nin köklü bir sanat, film festivalinde ödül almak üzere konuğumuz olan Yakup Yavru, Adana'da Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Bir tesellimiz şudur ki sanatçımız, ömrünü sanata adamış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuzken hayata gözlerini yummuştur. Yakınlarına, sinema camiasına başsağlığı diliyorum."

Sanatçı Yavru'nun, üç ay önce mezarını yaptırdığına değinen Sözlü, belki bunun, Allah'ın kendisine bir lütfu olduğunu dile getirdi.

"Bugün kendisine ödülü takdim edecektik"

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da bu sabah büyük bir acı ve üzüntüyle uyandıklarını söyledi.

Tek tesellilerinin, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Yavru'nun sahne ışıklarının altında, dostlarının arasında olması olduğunu ifade eden Dikilitaş, şunları kaydetti:

"Biz kendisini sinemaya kazandırdıkları, alın terini onurlandırmak adına Emek Ödülü vermek üzere Adana'ya davet etmiştik. Kendisi, bu haberi aldığında, Yusuf Sezgin ağabeyimiz bu haberi ona ilettiğinde çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, hatırlanması ve özellikle çok sevdiği Adana'dan hatırlanmış olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad olsun."

Konuşmaların ardından Yakup Yavru için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Cenazenin salondan çıkışı sırasında sanatçı Yusuf Sezgin, Belediye Başkanı Sözlü'ye sarılarak ağladı.

Törenin ardından Yakup Yavru'nun cenazesi, karayoluyla Amasya'ya gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
25. Uluslararası Adana Film FestivaliAdanaYakup Yavru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Eczacıbaşı yazdı: "İşim gücüm budur benim"
Bülent Eczacıbaşı yazdı: "İşim gücüm budur benim"
Adana Film Festivali onur ödülleri sahiplerini buldu
Adana Film Festivali onur ödülleri sahiplerini buldu
Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek
Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek
Ünlüler sigaraya savaş açtı
Ünlüler sigaraya savaş açtı
İki Dost Yürek, İki Fırça...
İki Dost Yürek, İki Fırça...
'İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek
'İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek
"fizy İstanbul Müzik Ödülleri" sahiplerini buldu
"fizy İstanbul Müzik Ödülleri" sahiplerini buldu
"Galatasaray Lisesi, 150 yıllık bir kültür ortaklığı" sergisi
"Galatasaray Lisesi, 150 yıllık bir kültür ortaklığı" sergisi
Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor
Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ