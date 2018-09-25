Vefat eden sanatçı Yakup Yavru için tören

25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için geldiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yakup Yavru için cenaze töreni düzenlendi.

Yavru'nun cenazesi, özel hastaneden alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na getirildi.

Tiyatro salonunda hazırlanan kürsüye konulan Yavru'nun Türk bayrağı örtülen tabutunun önüne gelen, aralarında Yusuf Sezgin, Nuri Alço ve Coşkun Göğen'in de bulunduğu sanatçı dostları dua etti.

Törende, Yavru'nun festival kapsamında bu akşam kendisine verilecek Emek Ödülü, fotoğrafının yanına bırakıldı.

Üç ay önce mezarını yaptırmıştı

Adana Büyükşehir Belediye başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, Yavru ile akşam bir arada olduklarını söyledi.

Dün akşam sanatçıların bir kısmını yemek yemeğe götürdüğünü, Yavru'nun ise uyumak istemesi nedeniyle gelmediğini dile getiren Sözlü, şöyle devam etti:

"Adana Film Festivali, Türk sinemasına, Türk sanatçısına hizmet, hürmet etmek ve destek olmak için uzun yıllardır yapılıyor. Türkiye'nin köklü bir sanat, film festivalinde ödül almak üzere konuğumuz olan Yakup Yavru, Adana'da Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Bir tesellimiz şudur ki sanatçımız, ömrünü sanata adamış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuzken hayata gözlerini yummuştur. Yakınlarına, sinema camiasına başsağlığı diliyorum."

Sanatçı Yavru'nun, üç ay önce mezarını yaptırdığına değinen Sözlü, belki bunun, Allah'ın kendisine bir lütfu olduğunu dile getirdi.

"Bugün kendisine ödülü takdim edecektik"

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da bu sabah büyük bir acı ve üzüntüyle uyandıklarını söyledi.

Tek tesellilerinin, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Yavru'nun sahne ışıklarının altında, dostlarının arasında olması olduğunu ifade eden Dikilitaş, şunları kaydetti:

"Biz kendisini sinemaya kazandırdıkları, alın terini onurlandırmak adına Emek Ödülü vermek üzere Adana'ya davet etmiştik. Kendisi, bu haberi aldığında, Yusuf Sezgin ağabeyimiz bu haberi ona ilettiğinde çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, hatırlanması ve özellikle çok sevdiği Adana'dan hatırlanmış olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad olsun."

Konuşmaların ardından Yakup Yavru için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Cenazenin salondan çıkışı sırasında sanatçı Yusuf Sezgin, Belediye Başkanı Sözlü'ye sarılarak ağladı.

Törenin ardından Yakup Yavru'nun cenazesi, karayoluyla Amasya'ya gönderildi.