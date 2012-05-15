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Ve perde açılıyor

65. Cannes Film Festivali, yarın akşam Wes Anderson'un "Moonrise Kingdom" isimli filminin gösterimiyle başlıyor

Ve perde açılıyor

65. Cannes Film Festivali, yarın akşam Wes Anderson'un "Moonrise Kingdom" isimli filminin gösterimiyle başlıyor

15 Mayıs 2012 Salı 13:03
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Ve perde açılıyor
PARİS -  Festivalde "Altın Palmiye" için 4 bin 300 film arasından seçilen 22 film yarışacak.

Başkanlığını İtalyan Nanni Moretti'nin üstleneceği bu yılki jüride Filistinli oyuncu ve yönetmen Hiam Abbass, İngiliz yönetmen Andrea Arnold, Fransız oyuncu Emmanuelle Devos, Alman oyuncu Diane Kruger, İngiliz oyuncu Ewan Mc Gregor, ABD'li yapımcı Alexander Payne, Haitili yönetmen ve yapımcı Raoul Peck yer alıyor.
Festivalde 30'a yakın ülkeden 91 film gösterilecek. Festival her yıl olduğu gibi yıldızlar geçidine sahne olacak. Nicole Kidman, Brad Pitt, Bruce Willis gibi yıldızların "kırmızı halıdan" geçeceği festivalin bu yılki logosu 1962'de hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi oyuncusu Marilyn Monroe'un siyah beyaz fotoğrafı olacak.
Bu yıl 65. kez düzenlenecek festival, Claude Miller'ın "Therese Desqueyroux" isimli filminin gösterimiyle 27 Mayıs'ta sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:04
Anahtar Kelimeler:
65. Cannes Film Festivali
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