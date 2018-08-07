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Vakkas Altınbaş’tan başarı hikayesi kitabı

Akaryakıt sektöründe başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Alpet’in Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, hayatını kaleme aldı. Altınbaş’ın doğduğu günden bu yana yaşadıklarını, hayatının dönüm noktalarını, iş hayatındaki başarılarını, sevdiği hikayeleri aktardığı eseri kitapseverlerle buluştu.

Vakkas Altınbaş’tan başarı hikayesi kitabı

Akaryakıt sektöründe başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Alpet’in Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, hayatını kaleme aldı. Altınbaş’ın doğduğu günden bu yana yaşadıklarını, hayatının dönüm noktalarını, iş hayatındaki başarılarını, sevdiği hikayeleri aktardığı eseri kitapseverlerle buluştu.

07 Ağustos 2018 Salı 15:00
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Vakkas Altınbaş’tan başarı hikayesi kitabı

Türkiye’nin başarılı holdingleri arasında bulunan Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınbaş Petrol’ün Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş’ın hayatını kaleme aldığı kitabı raflardaki yerini aldı. Vakkas Altınbaş, “Altın Yıllarım” adlı kitabında Gaziantep’te doğduğu köyden holding başarısına kadar pek çok anısını paylaşıyor.

Vakkas Altınbaş, “Hayatınızı değiştiren işe bir günde girmezsiniz. O işe girmek için yıllarca çalışırsınız. Başarılı veya başarısız olduğunuzu düşündüğünüz her adım sizi o ana hazırlar ve o an asla gelmez. Hayat izlediğimiz filmlerdeki gibi ulaşmak istediğimiz hedefe varınca bitmez. Ulaştığımız hedef büyük yolculuğumuzun ancak bir mihenk taşı olabilir. Nihayetinde bu dünyadaki yaşamımız sona ermeden ne hedeflerimiz biter ne de uğraşımız” diyerek yürüdüğü bu yolda iş hayatı için edindiği deneyimleri kitabının önsözünde aktarıyor.

‘‘Büyük başarıların arkasında küçük ama kararlı adımlar vardır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri yatırımların bugün 23 şirketli bir holdinge dönüşmesindeki yol haritalarının anlatıldığı kitapta ayrıca Vakkas Altınbaş’ın sevdiği ve hayatında ders aldığı hikayeler de bulunuyor. Altınbaş’ın spor sayesinde hayatında yaşadığı değişimleri de aktardığı kitapta Mersin’den K.K.T.C’ye yüzüşünün hikayesi de yer alıyor.  

Altınbaş, kitabın önsözde başarı sırlarını ise şu şekilde ifade ediyor; “Anamur’dan Girne’ye yüzmeye karar verdiğimde hiçbir hazırlık yapmadan suya atlasaydım başarılı olmam mümkün olur muydu? Kuyumculuğun sırlarını öğrenmeden Türkiye’deki ilk altın fabrikasını açmak akıllıca olur muydu? ALPET’i kurmadan önce bir benzin istasyonuna sahip olmasaydık ALPET ile bu başarıları elde etmemiz mümkün olur muydu? Uzun lafın kısası büyük başarıların arkasında küçük ama kararlı adımlar vardır.”  

İş dünyasına yol haritası olacak nitelikteki “Altın Yıllarım” kitabı tüm Alfa Basım Dağıtım, Arasta, Arkadaş Kitabevi, Başarı Dağıtım, Dinamik Dağıtım, D&R mağazaları, Dost Dağıtım, Final Dağıtım, Güneş Dağıtım,, Kitapsan, Nezih Kitabevleri, Prefix, Remzi Kitabevleri, TveK Mağazaları mağazalarında  kitapseverleri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altınbaş HoldingVakkas AltınbaşALPETAltın YıllarımKitapEdebiyat
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