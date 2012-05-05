Vakıflar Balkanlar'da restorasyona başlıyor

ANKARA - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı vakıf eserlerinin yer aldığı Balkanlar coğrafyasında ilk restorasyona bu yaz, Bosna Hersek'teki İsa Bey Hamamı ile başlayacak.

Genel Müdürlük, Atina'daki Fethiye Camisi için de restorasyon talebinde bulundu ancak henüz yanıt gelmedi.

Genel Müdür Adnan Ertem, Balkanlar'da her ülkeden en azından bir vakıf eserini ayağa kaldırmak istediğini belirterek, ''Osmanlı coğrafyası anlamında Balkanlarda Makendonya, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk. Onlar da adresi bilsinler, vakıfların hamisinin, Osmanlı vakıflarını artık yaşatan kurumun Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bunun bağlamında Türkiye olduğunu görsünler diye böyle bir arzum, isteğim var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz'' dedi.

Ertem, Türkiye'nin bu süreçte sadece Yunanistan'daki Fethiye Camisi ile ilgili talepte bulunduğunu belirtti. Talebin 3-4 ay önce iletildiğini bildiren Ertem, şunları kaydetti:

''Yunanistan ile ilgili tercihte biz bulunduk ama Yunanistan hala olumlu cevap vermedi. Atina, Avrupa'nın tek camisi olmayan başkentidir, onların bir ayıbıdır bana sorarsanız. Onun için Fethiye Cami'nin restorasyonunu üstlendik, 'yapalım' dedik, talebimizi ilettik ama henüz olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap alamadık.''