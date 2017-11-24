VAKIFBANK SANAT GALERİSİ’NDE CENAN UYANUSTA SANAT ATÖLYESİ SANATÇILARININ SERGİSİ

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Sergiye katılan sanatseverler eser sahibi sanatçılar ile çok miktarda anı fotoğrafı çektirdi ve sanat eserleri satın alındı.

Vakıfbank Sanat; katılımcılara ve sanatçılara olağanüstü konukseverlik gösterdi.

Açılış konuşmasını sergi koordinatörü ressam Yasemin Bilgiç Eralp, “Sergimizi ziyarete gelen sanatçı, banka çalışanları ve tüm dostlarımız bizi bugün de yalnız bırakmadı. Gösterdikleri ilgi bizleri fazlası ile mutlu etti” dedi…

Sergide, büyük boyutlu yağlı boya çalışmalar ile birlikte karma sanat eserleri çalışmaları yer alıyor.

Sanatçıların; bir çok alandan sanatçı ve sanatsever arkadaşlarının kalabalık katılımı ile gerçekleşen sergisinin eserleri gezilmeye değer.

Sanatçının eserleri Vakıf Sanat Galeri (İstanbul Genel Müdürlük Sanat Galerisi) Levent Mahallesi, Çayır Çimen Sokak No:7 Beşiktaş / İstanbul adresinde 1 Aralık 2017 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecektir.



SANATÇI CENAN UYANUSTA HAKKINDA...

İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Güzel Sanatlar Fakültesi (DGSA), SERAMİK-CAM Ana Sanat Bölümü’nü bitirdi. Therman Statom, Henry Halem, Michael Taylor, Marsha Blaker ve Paul de Somma ile “mixed media” çalışmaları yaptı, workshop ve karma sergilere katıldı. Türkiye, Japonya, İngiltere, A.B.D., İtalya’da sergiler açtı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “mixed media” dersleri, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “cam heykel” dersleri verdi. Sanat ve eğitim çalışmalarına, İstanbul’da kendi atölyesinde devam etmektedir.



Ceren Uyanusta Sanat Atölyesi’nin ressamları...

Ceren Çeken

Çağan Kiçki

Fadime Funda Erdil

Gönül Hamoğlu

Tijen Belge

Yasemin Eralp

