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''V. Murad'' balesi izleyiciyle buluştu

Tahtta sadece 93 gün kalan ve geçirdiği sinir buhranları nedeniyle akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle saltanatı sona erdirilen V. Murad'ın yaşamının konu edildiği balenin dünya prömiyeri yapıldı

''V. Murad'' balesi izleyiciyle buluştu

Tahtta sadece 93 gün kalan ve geçirdiği sinir buhranları nedeniyle akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle saltanatı sona erdirilen V. Murad'ın yaşamının konu edildiği balenin dünya prömiyeri yapıldı

04 Mayıs 2012 Cuma 11:49
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''V. Murad'' balesi izleyiciyle buluştu

ANKARA - Tahtta yalnızca 93 gün kaldıktan sonra akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle saltanatı sona erdirilen V. Murad'ın yaşamı, bale eseriyle seyirci karşısına çıktı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ''V. Murad'' adlı yeni eserinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Prömiyere Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı.

Eser için V. Murad'ın kendisine ait olan bestelerinin düzenlemesini müzikolog Emre Aracı ve orkestra şefi Bujor Hoinic yaptı. Balenin librettosu (eser metni) Aracı'ya, koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Sultan V. Murad'ı Cankat Özer canlandırırken, sanatçı, padişahın zaman zaman geçirdiği sinir buhranlarını da başarıyla sahneye getiriyor. Teatral yönü ağırlıklı olan rolü üstlenen Cankat Özer, padişahın yaşadığı kafa karışıklıkları ve krizler sırasında iç benliği olan ''Hayali V. Murad'' rolündeki Burak Kayıhan ile sık sık karşı karşıya kalıyor. Padişah, sahnede bu benliğiyle çatışmalar yaşarken, zaman zaman da gördüğü hayallerle yaşamından bazı kareleri, bestelediği kimi melodileri ve yaşadığı olayları, aşklarını, eski yaşantısını hafızasında canlandırıyor.

Yapıtta, padişahın iki eşinden Reftaridil Kadın Efendi'yi Sanem Ergüler, Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi Almula Ersoy izleyiciyle buluşturuyor. Hadice Sultan'ı Selin Sezer, Fehime Sultan'ı Mine İzgi, Fatma Sultan'ı Sanem Subaygil, Apollon'u Oliver Spence, Diana'yı Arzu Kıran, Sultan Abdülmecid'i Ertuğrul Bolat, Sultan Abdülaziz'i Mert Türkoğlu, Sadrazam'ı Tarkan Serengül, Kürekçibaşı'nı Hakan Odabaşı canlandırıyor. Eserde Özge Başaran, Özge Onat, Ezgi Korkmaz, Aslıhan Karaca, Güleycan Bilaloğlu, Kadir Okurer, Hasan Özvar, Kardelen Zeydanlı, Şelale Polatkan, Kuzey Kıyıcan, Mert Kocaay, Bahar Keleş, Emre Güler, Cansın Alpan, Sevim Başol ve Cem Şenoğlu başlıca rollerde görev alıyor.

-Mavi ışık altında dervişlerin dansı-

Dekor ve kostümlerini Savaş Camgöz'ün hazırladığı eser, 21 Eylül 1890 tarihinde eski padişah V. Murad'ın 50 yaş gününde Çırağan Sarayı'ndaki odasında gördüğü rüya ile başlıyor.

Kendini Eyüp'teki geleneksel kılıç kuşanma töreninde gören, aslında 93 günlük kısa bir saltanat sürdüğü için bu töreni hiç gerçekleştiremeyen padişah, töreni zihninde canlandırıyor. V. Murad'ın şuurunun derinliklerinde benliğiyle çatışmasıyla süren yapıtta, sarayın görkemli ortamı sahneye getiriliyor.

Fuat Gök'ün hazırladığı ışık geçişlerinde özellikle ikinci perdede mavi ton ağır basıyor. Saltanat kayığının da yer aldığı yapıtta dervişlerin mavi ton altındaki dansı sırasında elleri üzerinde yükselen padişah, kendi çektiği çileyi onların aşkla beslenen çilesiyle özdeşleştiriyor. Bu sahnede görsel şölen Sultan Murad'ın notaları eşliğinde doruğa çıkarken yapıt, padişahın benliğiyle yaşadığı yeni bir çatışma ve eser boyunca yaşananların rüya olduğunun görülmesiyle sona eriyor.

Padişah, eser boyunca bu rüyada eşlerini, saray yaşantısını, Kırım Savaşı'nı, saltanat kayığını, babasını, ailesini ve akrabalarını görüyor.

Bakan Günay, sahnelenmesinin ardından eseri ayakta alkışladı.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 03:50
Anahtar Kelimeler:
V. Murad Balesi Izleyiciyle Buluştu
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