'Uyuyan Güzel' 20 yıl aradan sonra uyandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 20 yıl aradan sonra sahnelenecek "Uyuyan Güzel" balesinin hazırlıklarını tamamladı.

Koreograf Victor Marius Alphonse Petipa'nın tasarladığı, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin yazdığı, müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına imkan verdiği "Uyuyan Güzel", İstanbul Devlet Opera ve Balesinin bale bölümü sanatçıları tarafından 20 yıl aradan sonra tekrar sahneye taşınıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Bölümü Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt'un, çıkış noktası olarak Petipa'ya sadık kalarak Rudolf Nureyev'den etkilenerek sahneye taşıdığı eserin genel provası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Teknik ve estetik açıdan bale repertuvarının en önemli eserlerinden biri kabul edilen "Uyuyan Güzel", bu akşam prömiyeriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Eserin orkestra şefliğini Roberto Gıanola, dekor tasarımını Adnan Öngün, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımını Önder Arık üstlenirken, "Prenses Aurora"yı Deniz Kılınç, Gizem Tuncay, Melike Koper, Julia Hartmann ve Zuhal Karaca dönüşümlü dans edecek.

"Prens Florimund"u Melih Mertel, Erhan Güzel, Olcay Tunçeli, Batur Büklü ve Çağatay Özmen, "Carabosse"u İlke Kodal, Nuri Arkan, Egemen Kement ve Ebru Cansız, "Leylak Perisi"ni Melike Koper, Julia Hartmann ve Zeynep Serpen dönüşümlü canlandıracak.

"Uyuyan Güzel" balesi, bu akşamki prömiyerin ardından 14 Şubat Salı 20.00, 16 Şubat Perşembe 20.00, 18 Şubat Cumartesi 16.00, 28 Şubat Salı 20.00, 2 Mart Perşembe 20.00, 4 Mart Cumartesi 16.00, 23 Mart Perşembe 20.00, 25 Mart Cumartesi 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Klasik bale repertuvarının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen, konservatuvarlarda üzerine incelemeler yazılan "Uyuyan Güzel", ilk kez 1890 yılında St. Petersburg'da sahnelendi ancak asıl şöhretine 20. yüzyılda kavuştu.