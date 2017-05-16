'Uyuyan Esin Perisi' rekor fiyata alıcı buldu

Christie's Müzayede Evi, "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda Rumen asıllı Fransız heykeltıraş Constantin Brancusi'nin 1913'te tamamladığı "La Muse Endormie-Uyuyan Esin Perisi" isimli heykelin 57,4 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Brancusi'nin 1909-1910'da mermer versiyonunu da yaptığı "Uyuyan Esin Perisi", Brancusi'nin şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Heykel, 1950'li yıllardan bu yana Fransız sanatsever Jaques Ulmann'ın koleksiyonunda bulunuyordu.

Brancusi'nin 1917 tarihli "Madame LR" adlı eseri, 2009'da 37,3 milyon dolara satılmıştı.

1876'da Romanya'nın bir dağ köyünde doğan Brancusi, Paris'e yerleşmiş ve saf biçimsel dille figür ve nesnelerin özünü ararken modern heykelin öncüleri arasında girmişti.

Picasso'nun "Mavi Elbiseli Oturan Kadın"ına 45 milyon dolar

Christie's Müzayede Evi'nin "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda toplam 289,2 milyon dolar satış yapıldı.

Açık artırmaya çıkarılan 53 eserden 43'ünün alıcı bulduğu gecedeki satış miktarı, müzayede evinin 2010 yılından bu yana söz konusu kategorideki ulaştığı en yüksek rakam oldu.

Gecede ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1939 tarihli "Femme Assise, Robe Bleue" (Mavi Elbiseli Oturan Kadın) adlı tablosu da 45 milyon dolara alıcı buldu.

Picasso, eserinde sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.