Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96100
ALTIN
141.129
DOLAR
3.5570
STERLIN
4.5816
EURO
3.9242
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Çamburnu Tabiat Parkı turizme hizmet verecek
SON DAKİKA
"Çamburnu bizim akciğerlerimiz"
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

'Uyuyan Esin Perisi' rekor fiyata alıcı buldu

Modernizm akımının en önemli temsilcilerinden Brancusi'nin bronz kadın başı heykeli "La Muse Endormie-Uyuyan Esin Perisi" New York'ta yapılan açık artırmada 57,4 milyon dolara satıldı.

'Uyuyan Esin Perisi' rekor fiyata alıcı buldu

Modernizm akımının en önemli temsilcilerinden Brancusi'nin bronz kadın başı heykeli "La Muse Endormie-Uyuyan Esin Perisi" New York'ta yapılan açık artırmada 57,4 milyon dolara satıldı.

16 Mayıs 2017 Salı 11:25
11 Okunma
'Uyuyan Esin Perisi' rekor fiyata alıcı buldu

Christie's Müzayede Evi, "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda Rumen asıllı Fransız heykeltıraş Constantin Brancusi'nin 1913'te tamamladığı "La Muse Endormie-Uyuyan Esin Perisi" isimli heykelin 57,4 milyon dolara satıldığını açıkladı. 

Brancusi'nin 1909-1910'da mermer versiyonunu da yaptığı "Uyuyan Esin Perisi", Brancusi'nin şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Heykel, 1950'li yıllardan bu yana Fransız sanatsever Jaques Ulmann'ın koleksiyonunda bulunuyordu.

Brancusi'nin 1917 tarihli "Madame LR" adlı eseri, 2009'da 37,3 milyon dolara satılmıştı.

1876'da Romanya'nın bir dağ köyünde doğan Brancusi, Paris'e yerleşmiş ve saf biçimsel dille figür ve nesnelerin özünü ararken modern heykelin öncüleri arasında girmişti.

Picasso'nun "Mavi Elbiseli Oturan Kadın"ına 45 milyon dolar

Christie's Müzayede Evi'nin "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda toplam 289,2 milyon dolar satış yapıldı.

Açık artırmaya çıkarılan 53 eserden 43'ünün alıcı bulduğu gecedeki satış miktarı, müzayede evinin 2010 yılından bu yana söz konusu kategorideki ulaştığı en yüksek rakam oldu.

Gecede ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1939 tarihli "Femme Assise, Robe Bleue" (Mavi Elbiseli Oturan Kadın) adlı tablosu da 45 milyon dolara alıcı buldu.

Picasso, eserinde sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Heykeltıraş Constantin BrancusiLa Muse EndormieHeykel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi ilgisi
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi ilgisi
"Batı sığınmacılar konusunda tek kelime edemez"
"Batı sığınmacılar konusunda tek kelime edemez"
İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı
İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı
Özel motifli yüzüğü banka kasasında saklıyor
Özel motifli yüzüğü banka kasasında saklıyor
"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"
"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ