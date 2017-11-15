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Ustalardan sinema dersleri, profesyonellerden sohbetler

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, "Masterclass" ve "Bosphorus Film Lab" programlarında, alanında uzman yerli ve yabancı pek çok ünlü ismi sinemaseverlerle buluşturacak.

Ustalardan sinema dersleri, profesyonellerden sohbetler

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, "Masterclass" ve "Bosphorus Film Lab" programlarında, alanında uzman yerli ve yabancı pek çok ünlü ismi sinemaseverlerle buluşturacak.

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:24
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Ustalardan sinema dersleri, profesyonellerden sohbetler

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, sinemanın usta isimlerini İstanbul'da ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığıyla düzenlenen festival, 17 Kasım'da başlayacak.

Festivalin "Masterclass" bölümlerinde, dünya sinemasında ses getirmiş 3 önemli isim, sinema tutkunlarına tecrübelerini aktaracak.

Tekniğiyle dikkati çeken tecrübeli yönetmen Bela Tarr'ın yanı sıra, Macar sanat yönetmeni Laszlo Rajk ve "Lost", "Prison Break" gibi pek çok kült dizinin yönetmeni Bobby Roth, bu kapsamda sinema dersi verecek.

Festivalin, yerli sinemaya destek amacıyla başlattığı "Bosphorus Film Lab" programı kapsamında gerçekleşecek sinema sohbetlerinde ise Türkiye'deki sinema ve televizyon profesyonelleri bir araya gelecek.

"O Role Neden Seçilmedim?" başlıklı söyleşide, cast direktörü Harika Uygur, yapımcı Nermin Eroğlu ve yönetmen Murat Şeker, festivalin direktörü Bülent Turgut'un oturum başkanlığında konuşmacı olarak yer alacak.

Sanat yönetmenleri Deniz Göktürk Kobanbay ve Hakan Yarkın, kostüm tasarımcısı Gülümser Gürtunca ile sanat yönetmeni ve kostüm tasarımcısı Serdar Başbuğ ise "Bir Film Tasarlamak: Sinemada Sanat Yönetmenliği ve Kostüm Tasarımı" başlıklı söyleşide konuşacak.

Sinema dünyasında son yılların en çok tartışılan konularından biri olan dijital dönüşüm, Blue TV-Doğan TV'den Alpay Güler, MistCo'dan Mahmut İpşirli, Bir Film'den Kemal Ural, Star TV'den Yunus Halit Türe ve TiviBu'dan Mehmet Demirhan'ın konuşmacı olduğu "Sinemada Dijital Dönüşüm ve Dağıtım"da masaya yatırılacak.

TRT'den Faruk Güven, Star TV'den Ümmü Burhan, yönetmen Mustafa Kara ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak ise "Senaryonuzu Kimler Okuyor?" başlıklı Bosphorus Film Lab söyleşisinde bulunacak.

Programda ayrıca, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in konuşmacı olacağı "TRT'de Tanıdık Var mı?" başlıklı bir söyleşi de yer alacak.

Katılımın sınırlı olduğu "Masterclass" programına ve "Bosphorus Film Lab" söyleşilerine iştirak etmek isteyenler için festivalin internet sitesinden başvuru yapabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı5. Uluslararası Boğaziçi Film FestivaliSinema
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