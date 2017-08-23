Ustalara Saygı, "Bilgün Bengü" Konseri...

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Kültür, sanat, edebiyat ve düşün dünyasındaki usta isimlerin çeşitli yönleriyle izleyici ile buluşmasını hedefleyen Beşiktaş Belediyesi “Ustalara Saygı” toplantıları 21 Ağustos Pazartesi akşamı, 43 yıldır sahnelerde olan Bilgen Bengü’ye Saygı Gecesi ile devam etti...



1975 yılında Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden Cici Kızlar grubu dağıldıktan sonra müziğe tek başına devam eden Bilgen Bengü, “Söyle Kimdi O” adlı bir 45'lik çıkardı. Hey dergisinin "Yılın Ümit Veren Kadın Sesi" seçildi. Söyle Kimdi O, yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinde birinci olduktan sonra “Kendine İyi Bak”, “O Piti Piti” ve “Dik Kalbimde Yarayı” şarkıları geldi. Bilgen Bengü'nün en sevilen şarkılarından oluşan "En İyileriyle Bilgen Bengü" albümü ise 2009 yılında sevenleriyle buluştu. Sanatçı son olarak 2011 yılında "Şarabi" şarkısını çıkardı.





“Delisin", "Bak Şu Çocuğa", "Olmaz ki", "Uçtu Uçtu" şarkıları yıllardır dillerde dolaşan Cici Kızlar’ın Kıvırcık Bilgen’i için aralarında Baha Boduroğlu, Ersan Erdura, Filiz Özkol, Funda Sevilay Ünal, Nino Varon ve Salim Dündar’ın da olduğu usta isimler sahne aldı, şarkılarını ve keyifli anılarını izleyicilerle paylaştılar.



Bilgen Bengü’nün Abbasağa Parkı'nda konuklarını sahnede ağırladığı etkinlikte; anılara yolculuk, barkovizyon gösterisi ile devam etti. Yaklaşık 3 saat süren gece, başladığı gibi coşku dolu bir şekilde son buldu.



Ustalara Saygı toplantıları 11 Eylül’de Ali Rıza Binboğa’ya Saygı Gecesi ile yine Abbasağa Parkı’nda gerçekleştirilecek…