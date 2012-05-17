Usta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Tiyatrolarına yıllarını veren, çeşitli televizyon dizileriyle de tanınan tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Erol Kardeseci, son yolculuğuna uğurlandı.



Kardeseci için ilk olarak Büyük Tiyatro'da tören düzenlendi. Törene, Kardeseci'nin eşi Gülşen Kardeseci, yakınları, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Akif Yeşilkaya, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Erdoğan Davran ve sanatçılar katıldı.

Erol Kardeseci, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Erol Kardeseci, 1936 yılında dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1961 yılında mezun olan sanatçı, aynı yıl Devlet Tiyatroları ailesine katıldı.

''Köroğlu'', ''Hamlet'', ''Julius Caesar'', ''Deli İbrahim'', ''Katip Çıkmazı'', ''İstanbul Efendisi'', ''Hastalık Hastası'', ''Sevgili Doktor'', ''My Fair Lady'', ''Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe'', ''Acılı Toprak'', ''Kösem Sultan'', ''Helikopter'', ''Goya'', ''Üç Kuruşluk Opera'', ''Salome'' gibi oyunlarda rol alan sanatçı, TRT'de ve çeşitli televizyon kanallarında birçok dizide de görev aldı. Sanat Kurumu'nca ''Sevgili Doktor'' ve ''Goya'' adlı eserlerle ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''ne değer bulunan Kardeseci, 1 Temmuz 2001 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.