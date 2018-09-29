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Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı

Üsküdar Belediyesi 2018-2018 kültür-sanat sezon açılışı, besteleriyle hafızalarda yer bulan Özdemir Erdoğan'a saygı gecesiyle gerçekleştirildi.

Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı

Üsküdar Belediyesi 2018-2018 kültür-sanat sezon açılışı, besteleriyle hafızalarda yer bulan Özdemir Erdoğan'a saygı gecesiyle gerçekleştirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:58
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Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı

İSTANBUL

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta geçen yılın kültür-sanat faaliyetlerin anlatan filmin gösterilmesinin ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam bizim için özel bir akşam, 2018-2019 kültür ve sanat sezonunu siz kıymetli dostlarımızla ve çok özel bir konuğumuzla Özdemir Erdoğan ile açıyoruz." dedi.

Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren kültür sanata gereken ilgi ve önceliğin gösterilmediği ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Millet olarak bir neslimiz, önemli bir kuşak bu güzellikten, bu zenginlikten mahrum büyüdü. Sevincimiz mutluluğumuz odur ki özellikle son 15-20 yılda kültür ve sanat adına geleneklerimiz, örf ve ananelerimiz adına bir çırpınış, bir atağa kalkma var. Yeterli mi? Asla yeterli bulmuyoruz. Yapacak o kadar işimiz var ki. Bizim faaliyetlerimiz sadece şarkı, türkü, sergi, konferans değil, bizim programlarımızda Anadolu'nun her rengi, her tonu, her nefesi, tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz var ve olmak zorundadır çünkü biz Üsküdarız."

Özdemir Erdoğan'a Üsküdar'a gelmeyi kabul ettiği için teşekkür eden Türkmen, "Türk müziğinin önemli ismi, son 50 yılda Türk müziğine büyük hizmet etmiş bir isim Özdemir Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

"Üsküdar'da çok değerli insanlarımız var ama sahip çıkılmıyor"

Orkestrasıyla birlikte sahne alan Özdemir Erdoğan şarkılarını söylemeye başlamadan önce sanat hayatı boyunca yaşadıklarından hatıralar paylaştı.

Usta sanatçı, halkın arasına katıldığını, pazara gittiğini, sokakta kendisini tanıyanlar kadar tanımayanlarla da karşılaştığını ifade etti.

Sezen Aksu'nun 1984 senesinde kendisini telefonla arayarak Eurovizyon'da birlikte okumak istediği bir şarkı olduğunu söylediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Sakın öyle bir şeye girme çünkü jürisinde, denetleme kurulunda biri var, beni nedense kafaya takmış'. Hatta o günlerde ben masonluktan istifa ettikten sonra orada başka biri daha vardı 'Ya kızıyorsun istifa ediyorsun biz seni ne büyük yerlere getirecektik' dedi bana. 'İşte ben sadece onun için istifa ettim zaten' dedim. Böyle şeyler oluyor, bir hakim zihniyet var. Bize büyüklerimiz Batı'yı işaret etmişler ama buradakiler bunu çok abartmış, kraldan fazla kralcılık yapmışlar. Spiker, konser öncesinde bir yabancı sanatçıyla röportaj yapıyor, sanki askerden oğlu gelmiş gibi öyle heyecanla sahip çıkıyorlar yabancılara. Bu nedir? Bu kadar değerli insanlar var. Üsküdar'da, başka yerlerde de çok değerli insanlarımız var ama sahip çıkılmıyor, görülmüyor çünkü, bakmıyor dinlemiyor."

Özdemir Erdoğan'ın "Aç Kapıyı Gir İçeri", "Sevdim Seni Bir Kere" gibi kendi bestelerinin yanı sıra söylediği Türk halk müziği eserleri de dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

"Dağlar Dağlar", "Ayırmasın Mevlam Bizi" ve "Gurbet"in de arasında bulunduğu çok sayıda şarkı icra eden Erdoğan'ın hayranları salona sığmayınca, başka bir salona ses ve görüntü aktarımı yapılarak konserin izlenmesi sağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar BelediyesiKültürSANATSezonÖzdemir Erdoğan
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