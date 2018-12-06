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Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Uşak'ta düzenlenen operasyonda İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Uşak'ta düzenlenen operasyonda İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:33
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Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi

ANKARA 

Uşak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi.

Bazı tarihi eserlerin Hatay'dan Uşak'a getirilerek satılmak istendiği bilgisine ulaşan Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Uşak Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 2 araç ile Uşak'a gelen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlardaki aramalarda, üzerlerinde çeşitli figürlerin bulunduğu İbranice el yazmalı 6 Tevrat ele geçirildi.

Eserlerin incelenmek üzere ilgili kuruma teslim edildiği, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
UşakEl YazmasıTevrat
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