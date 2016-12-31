Kırgız filmi ÜRKÜN’ü izledik. Bir grup Kırgız’ın geçit vermez karlı buzlu zirveleri aşmayı göze alarak Sovyet baskısından hürriyete kaçmalarını anlatan bir filmdi Ürkün. Konusu nedeniyle oyuncuların da teknik ekibin de çok zor koşullarda çalıştıkları anlaşılıyordu. Filmin yapımcısı Muhtar Atanaliev, yönetmeni Erkan Çayırçıev’di.





Kırgız sinemasının dünya sinemasındaki yeri, teknolojik donanımı ve kamera arkası ile önündeki sanat adamları konusunda fazlaca bilgisi olmayanlar, öncelikle Batı standartlarında bir sinema dilinin yakalanamamış olmasından yakındılar. Ürkün’ü izleyenlerin film hakkındaki eleştirileri, Türkistan tarihini ayrıntılarıyla bilmemekten kaynaklanıyordu. Ürkün bir yazarın, bir senaristin kurgusu değildi; Ürkün, Kırgız tarihinde derin izler bırakmış olan sancılı bir dönemden bir kesitti. Yaşanmış gerçeklerdi.





Ortadoğu’da 22 ülkenin siyasi sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen Büyük Ortadoğu Projesi’nin 1991’deki I. Körfez Savaşı’yla uygulanmaya konmasıyla yaşanan gelişmelerin nedenlerini ve olası sonuçlarını görebilmek açısından “Ürküntü”, ders niteliğinde bir film olarak değerlendirilebilir. “Ürküntü” uluslar arası bir film yarışmasına katılmış bir film olarak değil, yakın tarihten önemli mesajları olan bir film olarak izlenmelidir. Güney sınırlarımızın hemen ötesinde küresel liderler arasında bir denge politikası uygulamaya çalıştığımız şu dönemde “Ürküntü”, dersler çıkarılması gereken bir belgesel niteliğindedir.





Mustafa Çokay’a göre 1916 İsyanı Türkistan millî ayaklanmasının alfabesi idi ve genel olarak bakıldığında Ruslaştırmaya ve Rus emperyalizmine karşıydı.

C. ABDIRAHMANOV’un “Kırgızdardın 1916-cıldagı Kötörülüşü Cönündö”, H. KARASUYUULU’nun “1916 Cıldağı Kötörülüş Cönündö”, B. HAYİT’IN “Türkistan Milli Mücadeleleri Tarihi” ve H. ZİYAYEV’İN “Türkistan’da Rus Hakimiyetine Karşı Mücadele” adlı eserlerinde Ürkün filmine konu olan kaçışın nedenleri ayrıntılı olarak anlatılır.

BÜYÜK ACININ 100. YILI ANISINA

Ürkün, yüz yıl öncesinde Türkistan coğrafyasında Çarlık Rusya’sına karşı girişilen bağımsızlık mücadelesinin hikayesidir. Rusların Türkistan topraklarını işgali sonrasında Sultan Kenesarı Han’ın (1841-47), Polot Han’ın (1873-75), Dükçi İşan’ın (1898) başlattıkları şahlanış ve bağımsızlık mücadelesinin en destansı olanı, sonuç olarak ise en trajik olanıdır.

Ürkün sözcüğünün kökeni ürkmektir; Kırgız Türkçesi’nde telaş, panik, bozgun, kargaşa, düzensiz olarak topluca kaçış, Divan-ı Lugati’t Türk’te ise düşman saldırıları nedeniyle halkın ürkerek paniğe kapılması, kalelere ve sığınaklara kaçması anlamına gelmektedir. Kırgızlar,1916 direnişini ve bu arada yaşanan acıları ürkün olarak anmaktadırlar.

19. Yüzyılın ikinci yarısında Kırgız toprakları, verdikleri sözleri tutmayan Ruslar tarafından işgal edilmiş ve bölge Çarlık Rusya’sının sömürgesi haline gelmiştir. Bölgenin demografik yapısını değiştirerek Ruslaştırmak amacıyla, bölgeye sürekli olarak Rus ve Ukraynalı çiftçiler yerleştirilmiştir. Rus ve Ukraynalı çiftçiler, doğası ve iklim koşulları nedeniyle, Kırgızistan’ın kuzey bölgelerini özellikle tercih ediyorlardı. Birinci Dünya savaşı’na kadar bölgeye 110 bin göçmen yerleştirilmişti. 1916 yılındaki kayıtlara göre, Türkistan’da yaşayan nüfusun % 6’sını oluşturan Ruslar toprakların yüzde 57,7’sini, bölge halkının % 94’ünü oluşturan yerel halk ise toprakların yüzde 42,3’ünü işliyorlardı.

Rusların uyguladıkları politikanın amacı belliydi; zaman içinde bölgeyi Ruslaştırarak Kırgızları bu verimli topraklardan uzaklaştırmaktı. Bu gerçek Türkistan Bölgesi Genel Valisi A. N. Kuropatkin’in Rus çarına yazdığı mektupta açıkça görülmektedir. Kuropatkin gizli mektubunda şöyle demektedir: “Verimli topraklarını almamızdan dolayı Kırgızların rahatsızlıkları artmaktadır. Kırgızların sorununu biran önce çözmemiz gerekiyor. Bunu, çok önemli ve geciktirilmez konu olarak görmekteyim. Kırgızların geleceğini nasıl planlayacağız? Onları çiftliklere mi yerleştireceğiz, yoksa fabrikalara işçi mi yapacağız? Ya da zaman içinde Kırgızları buralardan azar azar sürüp çıkaracak mıyız?”

Çarlık rejiminin genişleyen yayılmacılık politikası ve yerli halkı acımasızca sömürmesi nedeniyle artan sıkıntılar Kırgızların sabrını taşırıyordu. 1914 yılında Rusların I. Dünya Savaşı’na katılmaları nedeniyle vergileri artırmaları, ekonomik durumları zaten kötü olan halkın sıkıntılarının daha da artmasına neden olmuştu. Çar II. Nikola, 25 Haziran 1916 tarihinde yayınladığı bir bildiriyle, Rus olmayan erkeklerin cephe gerisi hizmetlerde çalıştırılmak üzere askere alınacaklarını duyurmuştu. Kırgız erkeklerini savaşta kırdırmayı hedefleyen bu emirname, 1916 İsyanının ateşleyici unsuru olmuştu.

4 Temmuz’da Hocent’te başlayan isyan kısa sürede tüm Türkistan bölgesine yayılmış, Ağustos ayında Yedisu Bölgesinde zirve noktasına ulaşmıştı. Her ne kadar isyanın organize bir ayaklanma olmadığı ve tek elden yönetilmediği söylense de, Çarın emirnamesinin duyulmasından sonra, Kırgız ileri gelenleri ve aksakalları toplandıkları kurultayda Rus ordusuna asker vermeme ve gerekirse silahlı mücadele kararı almıştı.

Bu karara bütün Türkistan halkları uymuş ve direniş için hazırlıklar yapılmıştı. Bu arada Kırgızlar, gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde topladıkları kurultayda Ubıke oğlu Kanat, Şabdan Batır oğlu Möngüş gibi liderlerini han seçerek bağımsız devlet olma yolunda ilk adımı atmışlardı.

Kırgızların çoğunlukta yaşadığı Yedisu Bölgesinde Rus askeri birliklerinin kışlalarına yapılan baskınlarda birçok silah ve mühimmat ele geçirilmişti. Bu hazırlıklar dolayısıyla, Kırgızların yaşadıkları bölgede, Türkistan’ın diğer bölgelerinden farklı olarak, başkaldırı hareketi daha uzun ve şiddetli olmuştu. Rusların uyguladıkları baskı ve zulüm de, bu bölgede daha yoğun olmuştu.

Kırgız direnişin büyümesinden ve yayılmasından kaygılanan Çarlık Rusya’sı, 17 Temmuz 1916’da bölgede olağanüstü hal ilan etmiş ve General Kuropatkin’in yetkilerini artırarak genel vali yapmıştı. Çar’ın desteğini arkasını alan Vali Kuropatkin, direnişçilerin gözünü korkutmak ve direnişi bastırmak için en ağır ve acımasız yöntemlere başvurmaktan çekinmedi. Türkistan’ın isyana katılmayan bölgelerindeki Rus askerleri Yedisu’ya kaydırıldı, cepheden yeni birlikler çağrıldı, Rus köylüleri silahlandırıldı. Top ve ağır silahlarla donatılan cezalandırma birlikleri ve silahlanan Rus köylüleri çocuk, kadın, ihtiyar demeden tüm Kırgız halkını acımasızca katlederek mallarına ve topraklarına el koydu.

Rusların soykırıma varan katliam uygulamasına daha fazla dayanamayan Kırgızlar, hayatta kalabilmek adına ata yurtlarını bırakıp Çin’in yakın bölgelerinde yaşayan soydaşlarının yanına kaçtılar. Bu kaçış hiç de kolay olmadı. Rusların eline düşmeden Çin’e ulaşabilmek için, aşılması çok zor karlı buzlu zirvelerin aşılması gerekiyordu. Binlerce Kırgız bu zorlu yolculukta soğuktan ve açlıktan can vermişti. Buzlanma nedeniyle taşlaşmış toprak kazılamadığı için, ölenleri gömmek de mümkün olmamıştı.

Kırgızistan ve Çin sınırında, deniz seviyesinden 4.260 metre yükseklikteki Bedel Geçidi’nde, yalnız Kırgız tarihinin değil, insanlık tarihinin en acı hürriyete kaçış mücadelesi yaşanmıştı, Çin’e ulaşabilen Kırgızların çilesi burada da devam etmişti; Kalmak ve Çinlilerin yağma ve talanlarına uğrayan, bütün mallarını kaybeden Kırgızlar burada da hayatta kalabilmek için katlanılması çok zor acılar yaşamışlardır.

1916 AYAKLANMASINDA ÖLEN KIRGIZLARIN SAYISI BELLİ DEĞİL

Kırgız Türkleri açısından bir soykırım olarak nitelenen 1916 ayaklanmasında hayatını kaybedeb Kırgızların sayısı belli değildir. Bu başkaldırıda hayatını kaybeden Kırgızların sayısı bazı kaynaklara göre 300.000, bazı kaynaklara göre 274.000 bazılarında ise yalnızca 100 000 kişidir.

Göçmenleri Yerleştirme Başkanlığı’nın verilerine göre, Bişpek Kırgızlarının sayısı % 54, Issık-köl Kırgızlarının sayısı ise % 73 azalmıştır. Türkistanlı memurların resmi olmayan hesaplarına göre de, 1916 isyanından sonra, Kuzey Kırgızistan’ın yerli halkı % 42 oranında azalmıştı. 150 bine yakın Kırgız Çine kaçmış, ölmüş ya da kaybolmuştu.

Son yıllarda arşivlerde bulunan bir belge ürkün ile ilgili çok önemli bir bilgiyi gün yüzüne çıkarmıştır. Belge 1916 tarihli bir tutanaktır. Tutanağın kapağındaki başlık da şöyledir: “Türkistan valisi, general A. N. Kuropatkin’in yönetimi altında 16 Ekim 1916’da gerçekleştirilen, 1916 yılında ayaklanmaya katılan Kırgız ve Kazak halklarının Narın’a sürülmesi ve onların topraklarının Rusya’dan gelen çiftçilere verilmesi ile ilgili toplantının tutanağı.”

Tutanağa konu olan toplantı, Yedi Su bölgesinin başkenti Alma Ata şehrinde gerçekleşmişti. Bu toplantıya Genel Vali A. N. Kuropotkin ile Yedi Su Bölge Valisi M. A. Sokolov – Sokolinskiy başta olmak üzere 13 üst düzey görevli katılmıştı. Bunlar, adı geçen toplantıda, Prejevalsk (Karakol), Pişpek (Bişkek) bölgelerinde gerçekleşen ayaklanmaları incelemişler ve ayaklanan insanların hayatlarıyla ilgili kararlar almışlardı. Toplantının birinci oturumunda ilk sözü alan A. N. Kuropatkin “isyana katılan Kırgızlardan topraklarının tamamını almak ve o toprakları Ruslara vermek gerekir” diyerek, karar alıcıları baskı altına almıştı.

Karara bakıldığında, Rus Çarlığının Kırgız halkını hedef alan otoriter politikanın hedefinin soykırım olduğu açıkça görülmektedir. Karar şu şekildedir:

• Ayaklanan Kırgızları Isık Göl, Kemin, Çüy ve Pişpek bölgelerinden göç ettirmek,

• Ayaklananları Narın eyaletine göç ettirmekle beraber, Narın bölgesini kontrol altına almak,

• Ayaklanan Kırgızları göç ettirdikten sonra boşalan yerlere Rusları yerleştirmek ve Rus halkından oluşan Prejevalsk (Karakol) bölgesini oluşturmak.

ÜRKÜN, KIRGIZ EDEBİYATININ ANA KONULARINDAN BİRİDİR

1916 isyanı veya Ürkün, sadece tarih araştırmalarına konu olmamış, Kırgız edebiyatının da ana konularından bir olmuştur. 1920’li ve 1930’lu yıllarda Ürkün’ü konu alan edebî eserlerin en önemlileri, Mukay Elebay-uulu’nun Uzak Col (Uzak Yol), Kasımaalı Bayali-uulu’nun Acar, Isak Şaybek-uulu’nun Kayran El (Zavallı Millet) ve Abdrasul Toktomuş-uulu’nun Kakşaal’dan Kat (Kakşaal’dan Mektup) adlı eserleridir. Söz konusu eserlerin yazarlarının çoğu, Ürkün isyanına ya bizzat iştirak etmiş ya da isyana katılmış olan akrabalarının anlattıklarını edebî bir üslûpla yeniden kaleme almış kimselerdir.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 2015 yılı Mayıs ayında 1916 olaylarının 100. Yıl dönümünde anma törenlerinin düzenlenmesini öngören kararnameyi imzalamıştır. Bu kararname çerçevesinde 2016 yılı içinde ülke genelinde Ürkün’le ilgili çeşitli etkinlikler ve anma programları yapılmıştır. 2 Eylül 2016 tarihinde Ata-Beyit Ulusal Anıt Kompleksinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı, üst düzey yöneticiler ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla Ürkün anıtın açılışı yapılmış ve ilk defa resmi anma töreni gerçekleşmiştir.

Sayakbay Manasçı Vakfı ve Kutkeldi Film Şirketi tarafından ortaklaşa çekimi yapılan Ürkün filminin yönetmenliğini Medin Uçkeyev, yapımcılığını Muhtar Atanaliev üstlendi. Kırgızların, Çarlık Rusyasına karşı direnişi ve Tanrı Dağları üzerinden Çin’e kaçışını konu alan filmin senaryosu, 100 yıl önceki trajik olayı yaşayanların torunlarının anlattıklarına dayanılarak yazıldı. 8 ayda çekilen filmde, ülke çapında tanınmış, tecrübeli tiyatro ve sinema oyuncuları rol aldı. Filmin çekimleri Kırgızistan’ın kuzey ve güney bölgelerinde ve aynı zamanda Çin’de gerçekleştirildi.



Filmin Galası ve Kırgızistan sinemalarında gösterimi 2016 Ekim ayında gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk gösterimi ise, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ev sahipliğinde 20 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da yapıldı.













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