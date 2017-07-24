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Ünlülerden 'Bodrum'a gelin' çağrısı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Bodrum'da bulunan ünlüler, ilçenin güvenli olduğu, rahatlıkla bölgeye gelinebileceğini söylerek çağrıda bulundular.

Ünlülerden 'Bodrum'a gelin' çağrısı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Bodrum'da bulunan ünlüler, ilçenin güvenli olduğu, rahatlıkla bölgeye gelinebileceğini söylerek çağrıda bulundular.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:00
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Ünlülerden 'Bodrum'a gelin' çağrısı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Bodrum'daki spor ve sanat dünyasından ünlü isimler, "ilçenin güvenli olduğu, rahatlıkla bölgeye gelinebileceği" çağrısı yaptı.

Açıklamalarda bulunan tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon, Bodrum'un atlattığı büyük depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Bahçeye çıktıktan kısa süre sonra olayın şaşkınlığını atlattıklarını anlatan Kalyon, farkında olmadan yüzlerce depremin yaşandığını dile getirdi.

Depremin ilçede fazla hasara yol açmadığını ifade eden Kalyon, "Korkulacak bir şey yok. Bodrum altyapı olarak kayaların üzerinde olan bir şehir. İlçe en güvenli yerlerden. Herkes Bodrum'a gönül rahatlığıyla gelebilir." dedi.

"Giden değil, kalan daha akıllıca hareket ediyor"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu da Bodrum'un deprem bölgesinde olduğunu, ilçedeki evlerin çoğunun depreme göre yapıldığına değinerek depremin medyada farklı yansıtılmaya çalışıldığını savundu.

Depremin ardından "Orada şu kadar hasar oldu, buradan girdi, şuradan çıktı" gibi ifadeler kullanılmasını doğru bulmadığını anlatan Toroğlu, büyük depremin ardından hasar almayan Bodrum'dan ayrılanların değil, ilçeye gelenlerin daha akıllıca hareket ettiğini söyledi.

"Bodrum'dan kaçalım demek hata"

Şarkıcı Fedon, deprem gecesi Bodrum'daki bir gece kulübünde sahne aldığını kaydetti.

Depremde ilçenin çok iyi bir sınav verdiğine işaret eden Fedon, "Bodrum'daki yapıların sağlamlığıyla deprem iyi atlatıldı. Kos'a baksınlar. Liman kalmadı, cami yıkıldı, birçok iş yeri zarar gördü, can kaybı var. Bodrum'dan kaçalım demek hata. Herkes rahat olsun, depremden korkanlar Bodrum'a gelsin. Bodrum depremde kaçılacak değil, sığınılacak bir liman." ifadelerini kullandı.

AA

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