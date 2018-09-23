Ünlüler sigaraya savaş açtı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Bizce Yapım, Liv Hospital Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu’nun işbirliğiyle, akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Ünlü isimlerin de destek verdiği “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” adlı proje kapsamında hazırlanan sergi, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Akciğer kanserinin 1 numaralı sebebi olan sigaraya hayır demek için çok özel bir sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Bizce Yapım,Liv Hospital, Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu’nun işbirliğiyle hayata geçirilen “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” adlı projeye çok sayıda ünlü isim de destek verdi. Sanat dünyasından Ayça Turan, Barış Yurtçu, Birand Tunca, Can Yaman, Deniz Baysal, Ekin Uzunlar, Görkem Sevindik, Sevcan Yaşar ve Yusuf Güney, cemiyet hayatından da Aslışah Alkoçlar, Mert Kamaz, Melis Özer, Naz Kamaşak, Nazlı Orman, Neşe Gönül, Yasmin Gülman ve Zeynep Kartal “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” projesinde gönüllü olarak yer aldı. Ünlü isimler, proje kapsamında objektif karşısına geçerek çok özel pozlar verdi.

21 EYLÜL’E KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Ünlü isimlerin “Sigaraya hayır” temalı fotoğrafları ve mesajlarıyla bir sergi hazırlandı. Akciğer kanserinden korunmaya ve sigaranın zararlarına dikkat çekmek için oluşturulan sergi, 19 Eylül Çarşamba günü Zorlu Alışveriş Merkezi’nin Boğaz katında ziyarete açıldı. Sergi için düzenlenen açılış davetine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra Gülşah Alkoçlar, Aslışah Alkoçlar-Altuğ Leblebici, Sitare Akdilek, Aslı Hünel, Yusuf Güney, Sevcan Yaşar, Birand Tunca, Ekin Uzunlar ve Zeynep Kartal gibi tanınmış isimler de katıldı. “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” sergisi, 21 Eylül Cuma gününe kadar görülebilecek.