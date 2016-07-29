Ünlüler Demokrasi Nöbeti'nde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından halkın demokrasi nöbeti, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesiönünde de devam ediyor.

Külliye önünde düzenlenen "Demokrasi Şöleni"nde, nöbet tutan vatandaşları selamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "FETÖ üyeleri 15 Temmuz gecesi, şanlı ordumuzun üniformalarını kullanarak, millete, milli iradeye karşı, seçilmiş hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişiminde bulundu." dedi.

Kılıç, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokağa çıkın." çağrısına uyarak, darbecilere gerekli dersi verdiğini vurguladı.

Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Ceceli, Linet, Kutsi, Sinan Akçıl, Nihat Doğan, Alişan, Doğuş, İntizar, Ümit Sayın, Yaşar İpek, Davut Güloğlu, Berdan Mardini, Serkan Kaya, Uğur Arslan, Ahmet Koç, İsmail Özkan, Sefa Doğanay, Erdem Kınay, Ahmet Selçuk İlkan, Erkan Koç, Gezegen Mehmet, Vatan Şaşmaz, Ece Erken, Mehmet Ercan, Mehmet Gönülaçan, Tanju Çolak, Güvenç Kurtar, İsmail Filiz, Hopdedik Ayhan, Afrikalı Ali, Adem Metan, Uğur Bozdağ ve Ersin Düzen'in aralarında bulunduğu, sanat ve spor dünyasından dizi oyuncularına kadar çok sayıda ünlü, halkı selamladı.



Sanatçılar ve protokol üyeleri, Alişan öncülüğünde "Türkiyem" şarkısını seslendirdi. Linet de "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını okudu.

Daha sonra sanatçılar, ellerinde Türk bayraklarıyla platforma çıkarak, demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara FETÖ'nün darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda, darbe girişiminde şehit edilenler, isimleri tek tek okunarak, "burada" yanıtıyla anıldı.