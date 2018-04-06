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Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”

Geçen yaz vefat eden Tuğrul Süer anısına düzenlenen GÖRMEK isimli karma resim sergisi 2 Nisan 2018 Pazartesi günü Karaköy’deki TMMO İstanbul Büyükkent Şubesi salonunda açıldı.

Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”

Geçen yaz vefat eden Tuğrul Süer anısına düzenlenen GÖRMEK isimli karma resim sergisi 2 Nisan 2018 Pazartesi günü Karaköy’deki TMMO İstanbul Büyükkent Şubesi salonunda açıldı.

06 Nisan 2018 Cuma 13:58
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Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”

HABER: ZAMBAK KARABAY

İDGSA 80liler Derneği, geçtiğimiz yaz erken yaşta hayata veda eden arkadaşları Grafik Sanatçısı ve reklam sektörünün önemli isimlerinden Tuğrul Süer anısına düzenledikleri sergiyi Karaköy’deki Mimarlar Odası’nda sanatseverlerin beğenisine açtılar…

Daha önce yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergiler açan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (eski adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) 80’li yıllar mezunlarından oluşan grubun, GÖRMEK isimli serginin konusunu da sanatçının ödüllü bir reklam kampanyasına atfen seçtiği bildirildi.

Düzenlenen açılış kokteylinde yapılan konuşmalarda, Tuğrul Süer ile ilgili anılar dile getirildi, daha sonra ise katılımcı sanatçılara birer teşekkür belgesi verildi. Resim, heykel, seramik, grafik, tekstil, geleneksel Türk sanatları ve fotoğraf gibi çeşitli dallarda 80 sanatçının ürettiği eserlerden oluşan karma sergi beğeni topladı.

Sergi, 13 Nisan Cuma akşamına kadar izlenime açık tutulak.

Adres: TMMO İstanbul Büyükkent Şubesi Salonu, Kemankeş Caddesi No: 31 –Karaköy/İstanbul…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
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