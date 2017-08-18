Ünlü oyuncu Ezgi Çelik, Söz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Ezgi Çelik dahil oldu.
Heyecan dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘SÖZ' dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.
Türkiye’de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘SÖZ’, heyecan ve merakla beklenen yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV ekranlarında…
Künye
Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapım: TIMS&B
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç
Senaryo: Ethem Özışık
Drama Direktörü: İlkay Doğan
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Sanat Yönetmeni: Erol Taştan
Görüntü Yönetmeni: Cihan Yeşiltarla
Oyuncular:
Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Nil Günal, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Ezgi Çelik
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