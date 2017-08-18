Ünlü oyuncu Ezgi Çelik, Söz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Ezgi Çelik dahil oldu.

Heyecan dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘SÖZ' dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.

Türkiye’de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘SÖZ’, heyecan ve merakla beklenen yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV ekranlarında…

Künye

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapım: TIMS&B

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Senaryo: Ethem Özışık

Drama Direktörü: İlkay Doğan

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Sanat Yönetmeni: Erol Taştan

Görüntü Yönetmeni: Cihan Yeşiltarla

Oyuncular:

Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Nil Günal, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Ezgi Çelik