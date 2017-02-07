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Ünlü kemancı Kravchenko çok sevdiği Antalya'da kurs açacak

Aspendos Antik Tiyatro'da iki kez konser verdikten sonra Antalya'dan ev satın alan dünyaca ünlü Rus keman sanatçısı Sergey Kravchenko, Master Class Projesi'yle genç yeteneklere ders verecek.

Ünlü kemancı Kravchenko çok sevdiği Antalya'da kurs açacak

Aspendos Antik Tiyatro'da iki kez konser verdikten sonra Antalya'dan ev satın alan dünyaca ünlü Rus keman sanatçısı Sergey Kravchenko, Master Class Projesi'yle genç yeteneklere ders verecek.

07 Şubat 2017 Salı 13:40
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Ünlü kemancı Kravchenko çok sevdiği Antalya'da kurs açacak

Dünyaca ünlü Rus keman sanatçısı Sergey Kravchenko, Antalya'da Master Class Projesiyle genç yeteneklere ders verecek.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2006 yılında verdiği konser sonrası Antalya'ya hayran kalan ve 2010'da bir ev alarak tatil dönemlerini kentte geçiren dünyaca ünlü Rus devlet sanatçısı kemancı Sergey Kravchenko (71), bu kez tecrübelerini Türk öğrencilere aktaracak.

"Antalya'ya ve Aspendos'a aşık oldum"

Kravchenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994'te turist olarak Antalya'ya geldiğini, 2006 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda iki konser verdiğini anlattı. Dünyanın değişik ülkelerinde gerçekleştirdiği konserlerin hiçbirinde Aspendos'taki konserleri kadar etkilenmediğini ifade eden Kavchenko, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir akustik yok. Ayrıca Antalya'ya ve Aspendos'a aşık oldum." diye konuştu.

Kravchenko, Antalya'nın kendisi için özel bir yer olduğunu, çocukluğunun geçtiği ve doğum yeri olan şu anda Ukrayna sınırları içindeki Odessa kentinin denizi ile dağlarını anımsattığını dile getirerek, herşey doğal ortamında seyrettiği için burayı çok sevdiğini belirtti.

Master Class Projesi

Genç kemancılara tecrübelerini aktarmak istediğini aktaran Kravchenko, onlara keman dersi vermek amacıyla bir proje hazırladığını, yaz döneminde de hayata geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

Uçak krizi ve Rus büyükelçinin öldürülmesi gibi nedenlerle birkaç kez ertelemek zorunda kaldığı Master Class Projesi'nin uzun vadeli bir çalışma olduğunu ve her yıl 10-12 öğrenciyi yetiştirmek istediğini dile getiren Kravchenko, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim için güzel bir proje. Buraya tatil için geliyordum. Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nda iki Türk öğrencim var. Dolayısıyla Türk öğrencileri tanıyorum. Biraz Türkçe biliyorum. Bunu da geliştireceğim. Antalya ve çevresinde bir Master Class (usta veya uzmandan verilen kısa süreli eğitim) kursu düzenleyerek tecrübelerimi paylaşacağım. Rus ekolü derin ve köklü bir ekol. Bu ekolü Türk öğrencilere aktarmak istiyorum."

Kravchenko, eğitime yurt dışından da yoğun talep olmasının beklediğini vurguladı.

"Yaşanan siyasi ve politik olaylar sanatın önüne geçemez"

Rusya ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan olumsuzlukların kalıcı sorunlar olmadığına işaret eden Kravchenko, "Bu olaylar beni çok derinden etkiledi. Ancak bunların kalıcı olacağını hiçbir zaman düşünmedim. Ben hiçbir şey düşünmeden, iki ülke arasında kriz olduğu dönemde bile Antalya'ya geldim. Çünkü benim burada arkadaşlarım var. Sadece benim müziğimden dolayı hayranlarım yok. Burada Türk arkadaşlarım var, komşularım var. Dolayısıyla Türkiye benim ikinci evim. Kendime Antalyalıyım diyebilirim." ifadesini kullandı.

Sanatın her zaman politikalar üstü bir kavram olduğunu da vurgulayan Kravchenko, şöyle devam etti:

"Yaşanan siyasi ve politik olaylar sanatın önüne geçemez. Sanat aslında lokomotif bir güç. Diğerlerini ardından getiriyor. Sanata silah demek istemiyorum. Ama tüm kötü olayların önüne geçerek yaşananları nötrleştiriyor. Ben hayatım boyunca sanatı böyle gördüm. İspanya'da Kosova'da, Odessa Ukrayna'da, en ateşli zamanlarda o ülkelerde konserler verdim. Sanat barıştırır. Türkiye ile yaşananları da artık bir kenara bıraktık. Ben huzurlu bir şekilde buradayım. Ülkem tatilcileri de büyük bir heyecanla yaz sezonunu bekliyor. Çünkü hayat devam ediyor. Bir Rus atasözü der ki, 'Müzik çaldığı zaman ateş söner.' Benim müziğim o silahların sesini susturacak." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Master Class ProjesiRus Keman Sanatçısı Sergey KravchenkoSergey KravchenkoAntalya
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