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ÜNLÜ ASTROLOG ŞENAY YANGEL

Dilek Köroğlu’nun röportajı için tıklayınız...

11 Aralık 2016 Pazar 16:46
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ÜNLÜ ASTROLOG ŞENAY YANGEL
ADIYLA HERZAMAN KENDİNDEN SÖZ ETTİREN ÜNLÜ ASTROLOG ŞENAY YANGEL İLE RÖPORTAJIMIZ;

Röportaj: Dilek Köroğlu

Öncelikle bizleri kırmayıp gazetemize vermiş olduğunuz röportajdan ötürü Teşekkürlerimizi sunarız.  Şenay Yangel kimdir ? diye röportajımıza başlamak istemiyoruz. Çünkü ünlü  Astrolog Kimliğiniz Herkes tarafından bilinmekte bizlere okuyucularımıza en son yapmış olduğunuz çalışmalarınızı anlatabilir misiniz?
Ben teşekkür ediyorum öncelikle sizlere.  Son dönemde uçankuş tv başta olmak üzere tv programlarında astrolojinin fal ve falcılıkla hiç bir alakası olmadığı tüm dünyada bilim olarak kabul edilmiş başlı başlına üniversiteleri olan astrolojiyi elimden geldiğince izleyici ve okuyucularım ile paylaşmaya çalışıyorum. Ayrıca Osmanlıda Müneccimbaşılık ve Astroloji adlı çalışmam 2017 yılı içinde inkılap yayınevinden çıkacak bunun hummalı bir hazırlık çalışmasını sürdürmekteyim.

Toplamda Kaç Tane Kitabınız var sizde Farklı Yeri olan bir eseriniz var mı ?
Bugüne kadar 3 kitabım okuyucu ile buluştu. Temel Astroloji  Ay burcu mucizesi ve Aşktroloji. Sanırım Temel Astroloji ilk göz ağrısı ve astrolojinin ne olup ne olmadığını anlatan bir kitap. Bu kitap önümüzde ki yıl içinde ABD de İngilizce olarak yayınlanacağından benim heyecan verici ama her kitap farklı bir bakış açısı benim bebeklerim gibi birini diğerinden daha farklı bir yere koyabilmem mümkün değil gibi. 

Astrolog Eğitimleri Vermeye Başladınız Yoğun Talepler Alıyor musunuz?
ABD de bulunan Kepler College in Türkçe bölüm başkanı olarak batı ve hint astrolojisi üzerine yurt dışına gitmeden uzaktan eğitim programlı ile çok kaliteli bir eğitim formatında astroloji severlerle buluşmak beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde henüz bir astroloji üniversitesi ve bölümünün olmaması bu alanda yurt dışına gitmeden eğitim alınabilmesini imkansız kılıyordu. Yabancı dili olmayanlarda bu üniversitelerde eğitim alamıyordu. Talep oldukça fazla dünyanın her yerinden Türkçe bilen herkesin eğitim alabilmesi diplomalı astrologların artmasına ve bu alanda doğru çalışmalar yapılmasına vesile olacak ülkemizde. Astroloji Fen bilimleri olan Astronomiden faydalanan sosyal bir BİLİM dalı olduğu için astrolojiye ilgi duyan herkesin uluslararası kabul görmüş astroloji üniversitelerinden eğitim alması şart. Eğitimsiz Astrolog olmaz.

Ünlü sanatçılarla Devamlı çalışmalarınız olmakta Televizyon ekranlarından Bir Tv projeniz Var mı?
Uçankuş tv de her gün yayınlanan bir tv programım devam etmekte fakat 2017 de sürpriz çalışmalar ile izleyicilerimiz ile gökyüzünün rehberliğinde buluşacağımız projelerimiz var.

2017 Yılında EN Şanslı döneme ve Şansız döneme giren burçlar Hangileri?
Boğalar Yaylar Akrep ve Yengeçler ve Başaklar ise 2017 yi daha iyi enerjiler ile karşılayacak burçlar olacak.
Sevgili Kovalar Aslanlar Oğlaklar ve Koçlar bu yıl biraz daha mücadele gerektiren şartlar ile karşı karşıyalar.

2017 yılında Dünya ve Ülke Gündemi Hakkında Astrolojik açısından Baktığınızda Ülkemizi Önemli Gelişmeler Bekliyor mu?
Tüm dünyda birçok ülkede maddi olarak zorlu bir yıl olacak 2017.
Dünya genelinde bir çok hükümet iktidar değişimleri yaşanabilir. Toplumsal istikrarı zorlayacak olaylar mali konulara bağlı halk ayaklanmaları ve adalet arayışı hükümetler ve halklar arasında ciddi gerginliklere neden olabilir.
Özellikle 11 Ocak ve 13 Mart arasında  bu tarz olayları dünya gündeminde fazlası ile görebiliriz.
Özellikle şiddetli zamanlar olarak 11-15 Ocak ve 2-15 Şubat tarihleri dikkat çekmekte.
13-28 Mart döneminde düzenin restorasyonuna ve 28 Mart-23 Nisan tarihleri ​​arasında barışçıl bir değişim yaşanmasına rağmen çok daha fazla şiddet ve isyanlar, deprem ve hava trajedileri 23 Nisan - Mayıs başları arasında dünya ve ülke gündemimizde etkili olabilir.
11 Mayıs - 27 Haziran tarihleri ​​arasında bazı mali panik ve uluslararası anlaşmazlıklar yaşanabilir.  27 Haziran-7 Ağustos tarihleri ​​arasında finansal konularda güven verici gelişmeler yaşayabiliriz. 
25 Eylül - 7 Kasım, internetin uluslararası çapta saldırıya uğrayabilir ve bu  durum ABD ile Rusya arasındaki küçük bir siber savaşı tırmandırabilir.
ABD'de şiddet ve ekonomik aksaklıklar.
Kolombiya ve Şili de  bazı siyasi istikrarsızlıklar yaşanabilir.
Fransa ve İtalya panik verici terör saldırıları ile sınanabilirler.
Doğu Avrupa (Yunanistan ve Afrika'nın bölgeleri de dahil olmak üzere) özellikle 2017 yılının başında  şiddet olaylarında ve doğa olayları ile zorlu zamanlar deneyimleyebilir.
Türkiyemiz de terörist saldırılar ekonomik dalgalanmalar ve siyasi alanlarda pek çok ilkin yaşanabileceği enerjiler ile karşı karşıya acıdan sonra toparlanmaya başlayacağımız bir yıl 2017. Ayrımcılık ve etnik köken ayrılıkları terörist atakların engellenmesi konusunda. Yetkili makamlar daha tedbirli uygulamalar ve yeni yasal düzenlemeler yapabilir. Uçak kazaları sudan gelecek trajedik olaylar ülkemizde etkili olabilir 2017 süresince. Dünya ülkelerine göre Türkiye mali açıdan daha iyi etkilere sahip.
Hindistan da muhtemelen Nisan ayında halk kaygısı rejim değişikliği getirebilir.
Çin büyümede büyük bir azalma ile karşı karşıya kalabilir
Hindistan ve Çin bu yıl en sıkıntılı ülkelerin başında yer alabilir. Ekonomik ayaklanma, rejim değişiklikleri gibi.
Japonya ve Avustralya bu yıl büyük ölçüde güvende.
ABD, Güney Amerika, Afrika'nın bazı bölümleri ve Rusya üzerinden Merkürün çizgilerinin güçlü bir kesişimi var. Bunlar muhtemelen siber saldırıların olabileceğini vurgulamakta.
Doğa olayları ve depremler ise 2017 de Haiti ve Arjantin de etkili olacak gibi görünmekte.
Finlandiya'dan Doğu Avrupa'ya ve Afrika'ya olan bazı deprem hatları. Doğu Avrupa ve Yunanistan da benzer etkiler söz konusu olduğundan bu ülkeler de doğa olayları ile sınanabilir.

Son olarak Takipçilerinize Neler söylemek istersiniz?
Astrolojinin temeli insanlığın yazılı tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Babil MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Astroloji BABİL’de gelişmiş ve oradan da dünyaya yayılmıştır. Eski uygarlıklardan günümüze ulaşan pek çok sembol ve çalışmalar bulunmaktadır. Babil bilimde ve astrolojide çok ilerlemiştir. Kalde çöktüğünde bilginler türlü yerlere dağılmışlar, Bir bölümü Mısıra bir bölümüde Hindistana gitmişlerdir. Eski Mısırlılar Astrolojiyi Babillerden öğrenmişlerdir. Hindistan’da ise ilk andan itibaren Yıldız bilimi kabul görmüş ve bu alanda çok derin ve başarılı çalışmalar yapılmıştır. Astrolojiden yararlanarak siyaset kuraklık ve depremler doğal afetler gibi pek çok konuda insanlığa rehberlik etmişlerdir. Mezapotamya’da başlayan bu akım daha sonra Yunan ve Roma Çin imparatorluğunu etkisi altına almış ve kısa süre içinde tüm Avrupa tarafından benimsenmiştir. Bir çok Kral saraylarında Astrologları görevlendirilmiş onların öngörülerine başvurmuştur. Gerek devlet politikalarında gerek kendi kararlarında Astrolojinin rehberliğinden faydalanmışlardır. Günümüzde de dünyanın önemli devlet adamları liderler sanatçılar astrolojinin rehberliğinde kendi yaşam planlarının bilincine varmakta ve Astrolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak profesyonel olarak kullanmaktadır. Astroloji, tüm dünyada önemini her geçen gün artırarak insanlığa rehberliğini hükümetler ve kişisel bazda sürdürürken Takiyüddin Rasid, Müneccimbaşı Ahmed Tahir Efendi, Osman Kamil efendi, Gıyaseddin Cemşid, Ali Kuşcu, Seydi İbrahim, Hüseyin Hilmi efendi, Mustafa Asım bey, Bibi müneccime, gibi birbirinden değerli müneccim ve müneccimbaşıları dünya astroloji tarihine geçmiş ve halen astrolojiye eserleri ve çalışmaları ile yön vermeye devam etmektedir. Ayrıca Hüseyin Hüsni Efendi tarafından ‘’Mekteb-i Fenni İlmi Nucm’’ adı ile ilk resmi astroloji okulu yine Osmanlı döneminde kurulmuş vefat edene kadarda onun sorumluluğunda hizmet vermiş, sonrasında ise Sadullah efendinin yönetimine geçmiştir. Bu denli büyük bir astroloji kültüründen gelmiş olmamıza rağmen, bugün ülkemizde astroloji üniversitelerinin olmaması, yeterli ve doyurucu kaynak eksikliği daha doğrusu Osmanlı’da çok değer görmüş ve bugün tüm dünyanın faydalandığı sistem ve bilgi birikiminin tozlu raflar arasında kalması sebebi ile astrolojiye ilgi duyan bir çok insanın da yeterince yararlanmasını engellemekte ve hiç bir ilgisi olmamasına rağmen bir inanç sistemi gibi değerlendirilmektedir. Astroloji fen bilimleri olan Astronomi’den faydalanan tüm dünyada Hindistandan İngiltereye ABD ye saygın ülkelerin üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimleri verilen sosyal bir ‘’BİLİM’’ dalıdır. Halen eski Osmanlı sistemindeki pek çok kurum ve uygulamayı benimseyen ABD ayrıca Başkanın danışmanı olarak astrolojiyi de kullanmaktadır. Astroloji sadece insanların mutluluğu için ortaya çıkmamıştır. ASTROLOJİ POPÜLER KÜLTÜRÜN bir yansıması değildir. Eski Horary (Gökyüzü Zamanı Astrolojisi) çağında en fazla devletlerin selameti için kullanılmıştır.

Temel olarak Astroloji Yüce Allah’ın bizlere çizmiş olduğu hayat planını yorumlayan yol gösterici bir rehberdir. Kişilerin doğum haritalarında ki astronomi verilerini astrolojik olarak hesaplar ve benzerlik yasasını baz alarak uyarılarda bulunur. Örneğin hava durumunu belirlemek için kullanılan METEOROLOJİ kendi sistemine göre bugün hava yağışlı olacak uyarısını yapar kişi ister uyarıyı dikkate alır şemsiyesini yanına alır ve  ıslanmaz. İsterse dikkate almaz ve ıslanır.’ Seçimler daima kişilere aittir.

Gökler Rehberimiz Yolumuz Işık Olsun.
Önce Vatan Gazetesi
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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