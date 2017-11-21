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UNESCO yolundaki Şanlıurfa müziğine büyükelçi desteği

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Şanlıurfa müziğinin UNESCO adaylığına ilişkin, "Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor." dedi.

UNESCO yolundaki Şanlıurfa müziğine büyükelçi desteği

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Şanlıurfa müziğinin UNESCO adaylığına ilişkin, "Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 13:58
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UNESCO yolundaki Şanlıurfa müziğine büyükelçi desteği

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "müzik şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'nın bu özelliğinin UNESCO tarafından da tescillenmesi için yapılan ön başvurunun kabul edilmesine ilişkin, "Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor." dedi.

Berger, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 24 Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisiyle geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Onurlarına verilen sıra gecesi etkinliğine katıldıklarını belirten Berger, geceden büyük keyif aldıklarını söyledi.

Berger, etkinlik sırasında şehrin müzik kültürüne ilişkin de detaylı bilgi aldığını dile getirdi.

"Harika ve heyecan verici bir müzik"

Sıra gecesinde seslendirilen Şanlıurfa türkülerinin kulağa oldukça hoş geldiğini kaydeden Berger, kentin bu özelliğinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

İcra edilen müziğin dinleyicisini adeta büyülediğini vurgulayan Berger, "Harika ve heyecan verici bir müzik var. Müzik eşliğinde muhteşem yemekler yedik. Ama daha etkileyici olan dinlediğimiz müzik ve yapılan danstı, duyduğumuz davul sesiydi. Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor. Umarım bunu başarırsınız." diye konuştu.

"Müzik şehri" Şanlıurfa

Türkiye'de "müzik şehri" olarak bilinen ve önemli sanatçılar yetiştiren Şanlıurfa'nın bu özelliğinin UNESCO tarafından da tescillenmesi için yapılan ön başvuru kabul edildi.

Kentte geçmişte müzikle ilgilenen kişilerin toplandığı, "Müziğin kalbinin attığı yer" olarak kabul edilen ve "Yasin'in Kahvesi" olarak bilinen kahvehane binası, restorasyon çalışmasının ardından 5 yıldır İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi olarak hizmet veriyor.

Müzede sıra geceleri, bu kültürü yaşatan müzisyenlerin mumya heykelleriyle yansıtılıyor.

Kentteki "Müslüm Gürses Müzesi"nde ise geçmişten kalan çok sayıda radyo, plak ve enstrümanlar, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye DelegasyonuUNESCOChristian Berger
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