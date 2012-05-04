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''Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası''

Etkinlikler kapsamında pilav dağıtımı, ''Sevgi Yürüyüşü'' ve ''Mahalleler Arası Yunus Emre İlahilerini Okuma Yarışması'' yapıldı

''Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası''

Etkinlikler kapsamında pilav dağıtımı, ''Sevgi Yürüyüşü'' ve ''Mahalleler Arası Yunus Emre İlahilerini Okuma Yarışması'' yapıldı

04 Mayıs 2012 Cuma 19:43
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''Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası''

ESKİŞEHİR - ''Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'' etkinlikleri kapsamında pilav dağıtıldı, ''Sevgi Yürüyüşü'' ve ''Mahalleler Arası Yunus Emre İlahilerini Okuma Yarışması'' yapıldı.

Alaaddin Camisi'nde cuma namazı çıkışında AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can ve Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı tarafından vatandaşlara pilav dağıtıldı. Buradan Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, Can, İl Emniyet Müdürü Naci Kuru, Sakallı, İl Müftüsü Niyazi Ersoy ve vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ne (YKSM) kadar ''Sevgi Yürüyüşü'' yaptı. Yürüyüşte, çevredeki vatandaşlara gül dağıtıldı.

Daha sonra YKSM'de ''Mahalleler Arası Yunus Emre İlahilerini Okuma Yarışması'' yapıldı.

İl Müftüsü Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun gönül dili olan Yunus Emre'yi ve şiirlerini halka tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Türk-İslam tarihinde müstesna şahsiyetlerin olduğunu, kendilerini Allah'a adamış, Peygamber aşığı büyük şahsiyetlerden birisinin de Yunus Emre olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

''Yunus Emre Eskişehir topraklarında yaşamış, Sarıköy'de bulunmuştur. Bundan 700 yıl evvel vermiş olduğu mesajlarla Yunus Emre, insanlığı doğru yola çağıran, Anadolu'dan dünyaya ışık saçan ve Anadolu insanının gönül dilini  yansıtan büyük bir şairdir. O hep sevgiyi kardeşliği hoşgörü ve barışı dile getirmiş, ümitsizliğe düşenlerin umudu, hak yolu arayanların kılavuzu olmuştur.''

Konuşmadan sonra 80 mahallenin katıldığı yarışmada, finale kalan 10 grup ilahilerini okudu.

Jürinin verdiği puanlar neticesinde 71 Evler Mahallesi 1, Vişnelik Mahallesi 2 ve Arifiye Mahallesi ilk 3 dereceyi paylaştı.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:45
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Yunus Emre Kültür Ve Sanat Haftası
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