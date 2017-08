ULUSLARARASI TÜRKÇE YAZ OKULU ŞÖLENİ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Biz Türkçeyi kökleri derinlerde sabit, dalları ise gök kubbeyi kuşatan, uzanan bir ağaç gibi görüyoruz. Bu ağacın gölgesinde her millet için yer vardır. Güzel Türkçemizi karanlık emellerine alet eden hainlere karşı mücadelemiz her platformda ve her şartta devam etmektedir" dedi.