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Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

13. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Ateşkuşu, Bolero, İlkbahar Ayini" üçlemesiyle Bodrum Kalesi'nde başladı.

Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

13. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Ateşkuşu, Bolero, İlkbahar Ayini" üçlemesiyle Bodrum Kalesi'nde başladı.

19 Temmuz 2015 Pazar 07:05
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Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı
MUĞLA - 13. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, üç ayrı bale gösterisiyle başladı. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivalin ilk gününde, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahnelenen eserlerle başladı. Igor Stravinsky’nin "Ateş Kuşu" balesi Volkan Ersoy ve Armağan Davran koreografisiyle yine aynı bestecinin "İlkbahar Ayini" balesi Mehmet Balkan koreografisiyle ve Ravel’in "Bolero" balesi Uğur Seyrek koreografisiyle İzmir, Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Igor Stravinsky ve Maurice Ravel’in besteleriyle hayat bulan, masalsı konuları, renkli kostüm ve dekorlarıyla dikkat çeken eserlerin ilki "Ateş Kuşu" oldu. Armağan Davran ve Volkan Ersoy koreografisi ile sanatseverler, sihirli yaratık Ateş Kuşu'nu, Büyücü Kashchei’yi ve onun büyülü bahçesi izledi. 

Koreografı Uğur Seyrek ait "Bolero" adlı ikinci eserde ise kadın, erkek ve ilişkileri anlatıldı. Eserde, hayata dair her şey baleyle seyirciye sunuldu. Mehmet Balkan koreografisiyle seyirciye aktarılan "İlkbahar Ayini" adlı son eserde de, doğa ile bir bütün olduğunu bilen ilk insandan, doğayı unutan çağdaş insana bir hatırlatma yer aldı.

Festivalin açılışını Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Kocair, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da aralarında olduğu bin 500 kişi izledi. 

21 Temmuz Salı gecesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin hazırladığı "Gökkuşağı" balesinin sahneleneceği festival, 1 Ağustos'ta sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 09:20
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFestivalUluslararası Bodrum Bale
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