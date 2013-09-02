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Ulusal Kore Orkestrasından konser

İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri kapsamında, Ulusal Kore Orkestrası konser verdi.

Ulusal Kore Orkestrasından konser

İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri kapsamında, Ulusal Kore Orkestrası konser verdi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:29
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Ulusal Kore Orkestrasından konser
İSTANBUL

İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri kapsamında, Ulusal Kore Orkestrası konser verdi.

Ayasofya Meydanı'na geleneksel Kore evleri şeklinde kurulan özel sahnede, Kore'nin geleneksel enstrümanlarıyla gerçekleştirilen konserde, orkestrayı şef Park Bum Hoon yönetti.

Kore'nin Sesi Gil (Yol) adlı özel konserde, bağlama sanatçısı Cihan Kurtaran'ın çaldığı "Üsküdar'a gider iken" şarkısına Ulusal Kore Orkestrası'nın eşlik etmesi, seyircilerden alkış aldı. Konserde, orkestra üyelerinin vurmalı çalgılar eşliğinde yaptığı gösteri de seyircilerin beğenisini kazandı.

Konseri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş ile Güney Kore'nin Gyeongsangbuk-do Eyaleti Valisi Kim Kwan Yong ile eşi Kim Chun Hee birlikte izledi.

Çok sayıda vatandaş ve turistin izlediği konserin sonunda, Kadir Topbaş orkestra şefi Hoon'a çiçek verdi.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:30
Anahtar Kelimeler:
İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013
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