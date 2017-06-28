Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!

Dünya'nın en uzun soluklu festivaller arasında yer alan GEM Fest organizasyonu, tam tamına 32 gün sürecek. Karadeniz’in en çok tercih edilen plaj bölgelerinden Anaklia’nın ev sahipliği yapacağı GEM Fest 9 dalda 3000 performansa ve binlerce katılımcıyı ağırlayacak.

Alihan İpek, GEM Fest’te dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Axwell Λ Ignrosso, David Gravell ve Sunnery James gibi birçok büyük isimle aynı sahnede yer alacak.

Geçtiğimiz 2 senedir katlanarak artan başarısına bir yenisini ekleyen Alihan, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde Alihan'ı hangi uluslararası organizasyonlarda göreceğiz?