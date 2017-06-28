Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99876
ALTIN
142.013
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5238
EURO
4.0071
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi...
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3...

Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yıl dünyanın en prestijli ve büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yıl dünyanın en prestijli ve büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:57
146 Okunma
Ultra Europe’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alihan İpek, bir kez daha ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor!

Dünya'nın en uzun soluklu festivaller arasında yer alan GEM Fest organizasyonu, tam tamına 32 gün sürecek. Karadeniz’in en çok tercih edilen plaj bölgelerinden Anaklia’nın ev sahipliği yapacağı GEM Fest 9 dalda 3000 performansa ve binlerce katılımcıyı ağırlayacak.

Alihan İpek, GEM Fest’te dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Axwell Λ Ignrosso, David Gravell ve Sunnery James gibi birçok büyük isimle aynı sahnede yer alacak.

Geçtiğimiz 2 senedir katlanarak artan başarısına bir yenisini ekleyen Alihan, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde Alihan'ı hangi uluslararası organizasyonlarda göreceğiz?

Alihan'ın çalışmalarını takip etmek isteyenler Facebook sayfasından ulaşabilirler!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alihan İpekGEM FestUltra Europe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
GEM Fest: Bir Aylık Müzik Festivali
GEM Fest: Bir Aylık Müzik Festivali
Dan Brown'ın yeni macerası İspanya'da geçecek
Dan Brown'ın yeni macerası İspanya'da geçecek
'Tavla 2 bin yıl önce de oynanıyormuş'
'Tavla 2 bin yıl önce de oynanıyormuş'
Eskişehir'de 'plaj sezonu' açıldı
Eskişehir'de 'plaj sezonu' açıldı
GALERİ BOHEM’DEN YAZA MERHABA SERGİSİ
GALERİ BOHEM’DEN YAZA MERHABA SERGİSİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ