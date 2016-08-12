Ultra Europe Müzik Festivali Dördüncü Senesini Kutladı

143 ÜLKEDEN 100.000’İN ÜZERİNDE KATILIMCI 14-20 TEMMUZ HAFTASI

DESTİNASYON ULTRA : HIRVATİSTAN MÜZİK HAFTASI’NA KATILDI

CUMARTESİ GÜNÜ 16 SAATLİK EN UZUN PROGRAM İLE ULTRA, DÜNYA REKORU KIRDI.

Destinasyon Ultra: Hırvatistan Müzik Haftası, 2015 yılında gerçekleşen devasa açılışının ardından geçtiğimiz ay Dalmaçya sahilinde dünyanın her yerinden katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

143 ülkeden 100.000in üzerinde eğlence severin rekor katılım gösterdiği festivalin iki günü boyunca dünyanın en çok rağbet gören 160 parçası ile kesintisiz müzikle dans edilip, 4 sahnede eletronik performansla kutladılar

Destinasyon Ultra 2016 Tarihleri:

14 Temmuz - RESISTANCE Açılış Partisi @ Giraffe Palm Beach House, Split

15-17 Temmuz - ULTRA Europe @ Poljud Stadium, Split

18 Temmuz - Yacht Regatta @ Zlatni Rat Beach, Bol, Brač

19 Temmuz - ULTRA Beach @ Hotel Amfora Grand Beach Resort, Hvar

20 Temmuz - RESISTANCE Kapanış Partisi, Vis

Olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal olan Cuma gününün ardından Ultra, Cumartesi günü 13.00teki açılışında Armin van Buuren, Above & Beyond ve Fedde Le Grand ile 16 saatlik rekor u başlattı. İptal olan Cuma gününe bilet alan katılımcılar, festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamayla Cumartesi ve Pazar günkü etkinliklere katılma şansı yakaladı. Böylece coşkulu atmosfer kesintisiz devam etti. İki evlilik teklifi, sürpriz sahneler ve maraton performansı ile unutulmayacak bir açılış partisi gerçekleşti. Ana sahnede performans gösteren dünyanın en sevilen DJ’leri, Hırvatistan’daki cennet gibi atmosfer için izleyicilere ve medyaya sonsuz sevgi ve teşekkürlerini sundu.

Split şehri semalarında nefes kesen havai fişek gösterileri ile Dash Berlin, Nero, deadmau5, Martin Garrix, David Guetta ve Afrojack gecenin kapanışını yaptı. En büyük havai fişek gösterisi ise, festivalin son saatleri olan Pazartesi günü sabah 5te Hardwell sahnesinde gerçekleşti ve izleyiciler tarafından coşkuyla seyredildi.

Aynı zamanda, efsane İngiliz DJ Carl Cox efsanevi Carl Cox & Friends partisini de RESISTANCE konseptinin başlangıcından itibaren ilk defa RESISTANCE sahneye taşıdı. House ve Techno müziğin büyük isimleri Marco Carola, Jamie Jones, Joseph Capriati, Nic Fanciulli, Hot Since 82 , Apollonia ve diğeri ile Resistance sahne, tüm hafta sonu boyunca eğlencenin kaynağı oldu.

Ultra Worldwide ve Arcadia Spectacular sahneleri, Plastic Funk ve Headhunterz’den Marlo, Andrew Rayel ve MOTi’ye kadar birçok farklı sanatçıya ev sahipliği yaptı.

Milyonlar UMFTV’de gerçekleşen canlı yayın için ekranları başındaydı ve deadmau5, Hardwell, Martin Garrix, David Guetta gibi ünlü sanatçıların performanslarını ekranları karşısında izleme fırsatı buldu. Hafta sonu sona ereken yoğun havai fişek ve konfeti gösterileri gece boyu sürdü ve Destinasyon Ultra: Hırvatistan Müzik Haftası ada partilerinin başlangıcının habercisi oldu.

Katılımcılar Split’ten Brac Adası’na Hollandalı DJ Julian Jordan’ın eğlenceli müziği ile yelken açarken, Brac Adası Zlatni Rat Beach’de yat yarışları da başladı.

Güzel adada güneş batarken, partiseverler Hvar Adası’ndaki Hotel Amfora Grand Beach Resort’da Destinasyon Ultra’nın bir sonraki gününe kendilerini hazırladılar. Don Diablo, Robin Schulz, Jauz and Sam Feldt ‘in eşsiz şovları, biletleri günler önceden tükenen 4.üncü Ultra Beach’de sergilendi. Dünya üzerindeki tüm izleyicileri çılgına çeviren 5 bin güçlü etkinliğin canlı yayını ilk defa gerçekleşti.

Son olarak, devasa müzik haftasının final kutlamaları için parti, Vis Adası’na getirildi. Fort George’daki RESISTANCE kapanış partisinde, Brits Nic Fanciulli ve Hot Since 82, Destinasyon Ultra’nın farklı etnik izler barındıran tech-house ve techno müzikleri ile haftayı mükemmel bir şekilde sona erdirdi.