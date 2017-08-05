Üçü bir arada...

ÜÇÜ BİR ARADA…

Camii & Kilise & Sinagog

ANTALYA - Dinler Bahçesi’nde buluşmuş…

Caretta Caretta ların üreme mevsiminde Hacettepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları için, Türkiye’de ki başka bir ayağı da olan Belek’te bulunduğum sırada kamp alanımızın “Dinler Bahçesi” adı verilen bu cennet misali bahçeyle dipdibe bulunmamız çok keyifliydi.

Hem ilginç bir üçlü, hem de hoşgörünün insanlık için güzel bir dışavurumunun kabulüydü. Aynı avluda yan yana bulunan cami, kilise ve sinagog hoşgörü, anlayış ve karşılıklı diyalog mesajı taşıyayan bu konseptin benzeri sadece Kudüs’te varmış.

8 Aralık 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin o zaman ki başbakanı tarafından yaptırılmış, üç büyük dinin ibadethanelerinin insanlığın problemlerini barış ve karşılıklı tolerans ile üstesinden gelmek üzere ahenkli bir konumda birbirine yakın olarak gerçekleştirilen bu üçlüyü görünce ilginç buldum ve sizlerle buluşturmak için gezdim fotoğraf çektim.

11 Eylül saldırılarıyla gündeme taşınan ”Dinlerarası Çatışma” kavramının yoğun biçimde tartışıldığı savaşlara sahne olan şiddetinin sürdüğü dönemlerde, diyalog ve hoşgörüye örnek olabilecek önemli bu girişim yaşama geçmiş olması başarılı bir manifesto. Gerçi üçü de biçimsel olarak

sade ve küçük çapta. Ancak edindiği misyon tabii ki çok büyük .

Camii nin girişinde yer alan tabela Mevlana Celaleddin-i Rumi ( 1207-1273 ) nin ünlü sözleriyle karşılıyor.

Gel, gel ne olursan gel gene gel.

İster kafir, ister mecusi, ister putperest ol gene gel

Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir.

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gene gel

Kilisenin iki kapısı mevcut. Gözleri ile görmek, gönülleriyle ibadet etmek ve beyinleriyle düşünmek isteyen herkese açık. Haç, sunak, kürsü, sıralar bir Türk atölyesinde yapılmış. İkonlar ise Rus turistler tarafından getirilmiş. Hristiyan bayramlarında Hristiyan cemaatleri evrensel din ayinlerini ,ailevi anma günlerii, dini tören kutlamalarını gerçekleştirmek için burada toplanıyorlarmış.

“Dinler Bahçesi"

Belek Turizm Yatırımcılar Birliği ve Kadriye Belediyesi tarafından AB uyum yasaları çerçevesinde hazırladığı ve dinde hoşgörüyü vurgulayan cami, kilise ve sinagogdan oluşan kompleks tüm dünya insanlarına "Dinlerarası Çatışma" yerine karşılıklı anlayış, diyalog, sevgi ve barış mesajı vermeyi amaçlıyor.

Yapımına 1 trilyon lira harcanan cami-sinagog ve kilise’nin yan yana yer aldığı "Dinler Bahçesi" 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiş ve hayatın hoşgörüye dayalı birlikteliğini bekliyor.

Hangi din dil ve inançta olursak olalım ortak noktamız insan olmak. Bu da bize derin bir hoşgörü yüklüyor. İşte burası bize bunu hatırlatan cennet bir bahçe.

Yolunuz düşerse gezmeyi ihmal etmeyin.