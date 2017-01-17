Tutuklu ve hükümlülere 'Son Kuşlar'la umut veriyor

KIRKLARELİ - İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü, Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununu sahnelediği cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere umut oluyor.

Tanülkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, başrolünü oynadığı "Son Kuşlar" tiyatro oyunuyla cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara umut mesajları veriyor.

Orada yaşamın ne kadar zorlu olduğunu biliyor

Tanülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı hikayeden esinlenerek uyarlanan "Son Kuşlar" tiyatro oyunuyla cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklularla buluştuklarını belirterek bir dönem cezaevinde kaldığı için orada yaşamın ne kadar zorlu olduğunu yakından bildiğini vurguladı.

Proje ile 223 cezaevine ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Tanülkü, oyunu bugüne kadar cezaevinde kalan 80 bine yakın kişinin izlediğini anlattı.

"Umutlu olsunlar ki kendi çocuklarına kol kanat gerebilsinler"

Tanülkü, cezaevinde bulunduğu yıllarda hep bir umut içerisinde olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Cezaevine düşmüş insan umudunu yitirir. Ben tiyatro ile cezaevindeki mahkumlara umut veriyorum. Umutlu olsunlar ki kendi çocuklarına kol kanat gerebilsinler. İnsan çocuğuyla ilgilenemez ise bir gün senin çocuğun boşalttığın ranzaya gelir. Onun için eğitim şart. Duygusal bir toplumuz biz. Acılarımız çok oluyor. Bu acılara göğüs gerebilmeliyiz. Kendilerini sevmeleri, unutmamalarını, kimseye zarar vermeden dimdik durmalarını istiyorum. İncinen insan bir başkasını incitir. Onun için kimseyi incitmeden bir yaşamı yakalamalıyız. Yoksa burada bir komediye de gelebilirdim ama amacımıza ulaşamazdım."

Turgay Tanülkü, projenin yaklaşık 4 yıl daha süreceğini kaydetti.