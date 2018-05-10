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Tutsak müthiş bir gerilim filmi

Tutsak filminin galası Atlas sinemasında yoğun katılım ile çok sıcak geçti.

Tutsak müthiş bir gerilim filmi

Tutsak filminin galası Atlas sinemasında yoğun katılım ile çok sıcak geçti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 18:00
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Tutsak müthiş bir gerilim filmi

Tutsak filminin galası Atlas sinemasında yoğun katılım ile çok sıcak geçti. Kadına şiddeti içeren film ses getirdi. 

Beyoğlu Atlas Sinemasında Tutsak Filmi'nin galası yapıldı. Gala'da Güven Mantı'nın sponsorluğunda tüm davetlilere mantı ikram edildi. Gürsoy Yapım'a ait Derin Film tarafından dağıtımı yapılan, Tutsak Filmi 11 Mayıs’ta vizyona giriyor. Şenay Gürsoy'un yapımcılığını, Beyza Çimenot'un senaristliğni ve yönetmenliği yaptığı film'de Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, İbrahim Muratoğlu, Tayfun Sav, Umut Özkan, Ece Baykal, Reyhan İlhan, Demir Parscan, Şenay Gürsoy oynuyor. 

Tutsak, 90’lı yıllarda gözlerden uzak kırsal bir bölgede yer alan bir akıl hastanesinde geçen olayları ve olayların içinde yer alan kişileri merkez almaktadır. Filmde özellikle kadına ve akli durumları tacize ve istismara müsait insanların maruz kaldıkları şiddet seyirciyi rahatsız etmeyecek düzeyde, daha çok metaforlar üzerinden verilerek, her ne kadar günümüzde özellikle hastane denetimlerinin artması ile düzeliyor gibi görünse de toplumun bilincini uyandırmak amaçlanmaktadır.   

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Anahtar Kelimeler:
TutsakGerilim FilmiAtlas SinemasıKadına şiddet
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