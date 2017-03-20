Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90372
ALTIN
143.986
DOLAR
3.6283
STERLIN
4.5095
EURO
3.9065
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor...
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti

'Türklerden gördüğüm kibarlığı asla unutamam'

ABD'li sanatçı Miles, "Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

'Türklerden gördüğüm kibarlığı asla unutamam'

ABD'li sanatçı Miles, "Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:26
3 Okunma
'Türklerden gördüğüm kibarlığı asla unutamam'

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

İstanbul'da bir dizi konser veren sanatçı, kariyerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teksas'ta dünyaya geldiğini belirterek, kendisine müzik aşkını aşılayan anne ve babasının altı çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

Miles, müzik için doğduğunu dile getirerek, "Benim hayatım müzik ve hedefim olabildiğince çok insana ulaşabilmek. Böylece müziğe olan sevgimi daha çok kişiyle paylaşabilirim." diye konuştu.

Üniversite öğrenimine başladıktan sonra, yapmak istediği tek işin müzik olduğuna karar vererek öğrenim hayatını yarıda bırakan sanatçı, bu nedenle ilk iş olarak Teksas'tan Los Angeles'a taşındığını aktardı.

Della Miles, Los Angeles'a gittikten sonra oradaki birçok kulüpte ve stüdyoda şarkı söylediğini, önde gelen stüdyolarda albüm kayıtları yapmaya başladığını belirterek, "Bir süre sonra ismim bilinmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin ne kadar muhteşem olduğunu her yerde anlatıyorum"

Kariyerinin miladı olarak değerlendirdiği Michael Jackson ile tanışmasını da anlatan Miles bu buluşmayı, "Michael Jackson ile (1996'da) yapımcılığını yaptığı 'Sisterella' adlı müzikal dolayısıyla tanıştırıldım. Müzikalde başrolü canlandırdım. Michael Jackson'ın yaptığı bir organizasyonda yer almak muhteşem bir deneyimdi." ifadeleriyle dile getirdi.

Miles, müzikalin ardından, 1997-2001 arasında vokalistliğini yaptığı Whitney Houston ile tanıştığına işaret ederek, "Daha sonra sanatçı olarak gelişmeme büyük fayda sağlayan Whitney Houston ile tanıştırıldım. Whitney Houston ile tanışmak, bence doğru zamanda, doğru yerde olmak ile ilgiliydi. Onunla çalışmak, bir hayalin, rüyalarımın gerçekleşmesi gibiydi. Sahnede nasıl durmak gerektiğini öğrenmek için Whitney'den daha iyi bir öğretmen ya da örnek bulamazdım. Böyle biri yaşamış olduğu için ve onun yaşamının bir bölümünde yer aldığım için tanrıya şükrediyorum." dedi.

Sanatçı Miles, Türkiye'ye birkaç yıl önce ilk kez geldiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Sahip olduğunuz bu toprakların ve Türk insanının korunması ve kollanması için tanrıya dua ediyorum. İşim nedeniyle Avrupa ve hatta dünyayı dolaşıyorum. İnanın bana ülkenizin ne kadar muhteşem ve sevgiyle dolu olduğunu gittiğim her yerde anlatıyorum."

Şarkı sözleri de yazan Della Miles, 2005'te Almanya’nın önemli şarkıcılarından Marius Müller Weternhagen ile bir araya gelerek stadyumlarda konserler verdi. American Lulu Opera’da 2012'de başrol oynayan sanatçı, ardından Hope Müzikalinde Michele Obama'yı canlandırdı.

Miles, dünya çapındaki büyük işlerinin yanı sıra Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi sanatçıları anma albümlerinde yer aldı ve Murat Kekilli’nin 2013'te çıkardığı "Gümüş Teller" albümünde yer alan "Git" şarkısına eşlik etti.

Türkiye’ye sık sık gelen sanatçı, İKSV Caz Festivali ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da sahne aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Della MilesWhitney HoustonMichael Jackson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915
Hülya Koçyiğit mültecilerin sesini duyuracak
Hülya Koçyiğit mültecilerin sesini duyuracak
'Arapça' Diriliş Ertuğrul 200 milyon kez izlendi
'Arapça' Diriliş Ertuğrul 200 milyon kez izlendi
Operanın yıldızları başkentlilerle buluşacak
Operanın yıldızları başkentlilerle buluşacak
Aşık Veysel vefatının 44. yılında anılacak
Aşık Veysel vefatının 44. yılında anılacak
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ