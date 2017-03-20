'Türklerden gördüğüm kibarlığı asla unutamam'

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

İstanbul'da bir dizi konser veren sanatçı, kariyerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teksas'ta dünyaya geldiğini belirterek, kendisine müzik aşkını aşılayan anne ve babasının altı çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

Miles, müzik için doğduğunu dile getirerek, "Benim hayatım müzik ve hedefim olabildiğince çok insana ulaşabilmek. Böylece müziğe olan sevgimi daha çok kişiyle paylaşabilirim." diye konuştu.

Üniversite öğrenimine başladıktan sonra, yapmak istediği tek işin müzik olduğuna karar vererek öğrenim hayatını yarıda bırakan sanatçı, bu nedenle ilk iş olarak Teksas'tan Los Angeles'a taşındığını aktardı.

Della Miles, Los Angeles'a gittikten sonra oradaki birçok kulüpte ve stüdyoda şarkı söylediğini, önde gelen stüdyolarda albüm kayıtları yapmaya başladığını belirterek, "Bir süre sonra ismim bilinmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin ne kadar muhteşem olduğunu her yerde anlatıyorum"

Kariyerinin miladı olarak değerlendirdiği Michael Jackson ile tanışmasını da anlatan Miles bu buluşmayı, "Michael Jackson ile (1996'da) yapımcılığını yaptığı 'Sisterella' adlı müzikal dolayısıyla tanıştırıldım. Müzikalde başrolü canlandırdım. Michael Jackson'ın yaptığı bir organizasyonda yer almak muhteşem bir deneyimdi." ifadeleriyle dile getirdi.

Miles, müzikalin ardından, 1997-2001 arasında vokalistliğini yaptığı Whitney Houston ile tanıştığına işaret ederek, "Daha sonra sanatçı olarak gelişmeme büyük fayda sağlayan Whitney Houston ile tanıştırıldım. Whitney Houston ile tanışmak, bence doğru zamanda, doğru yerde olmak ile ilgiliydi. Onunla çalışmak, bir hayalin, rüyalarımın gerçekleşmesi gibiydi. Sahnede nasıl durmak gerektiğini öğrenmek için Whitney'den daha iyi bir öğretmen ya da örnek bulamazdım. Böyle biri yaşamış olduğu için ve onun yaşamının bir bölümünde yer aldığım için tanrıya şükrediyorum." dedi.

Sanatçı Miles, Türkiye'ye birkaç yıl önce ilk kez geldiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Sahip olduğunuz bu toprakların ve Türk insanının korunması ve kollanması için tanrıya dua ediyorum. İşim nedeniyle Avrupa ve hatta dünyayı dolaşıyorum. İnanın bana ülkenizin ne kadar muhteşem ve sevgiyle dolu olduğunu gittiğim her yerde anlatıyorum."

Şarkı sözleri de yazan Della Miles, 2005'te Almanya’nın önemli şarkıcılarından Marius Müller Weternhagen ile bir araya gelerek stadyumlarda konserler verdi. American Lulu Opera’da 2012'de başrol oynayan sanatçı, ardından Hope Müzikalinde Michele Obama'yı canlandırdı.

Miles, dünya çapındaki büyük işlerinin yanı sıra Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi sanatçıları anma albümlerinde yer aldı ve Murat Kekilli’nin 2013'te çıkardığı "Gümüş Teller" albümünde yer alan "Git" şarkısına eşlik etti.

Türkiye’ye sık sık gelen sanatçı, İKSV Caz Festivali ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da sahne aldı.