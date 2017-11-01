“Allah Allah tekbir sesleriyle Türk’ler geliyor!

Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber…”

Bir er meydanı düşünün öyle ki tanklara, toplara, mermilere, bombalara göğüs germiş, çıldırmış, delirmiş, zafer naraları atan, hiçbir şeyden korkmayan bir millet düşünün, “TÜRK’LER GELİYOR” tamda işte böyle bir kahramanlığın nişanesidir.

TÜRKİYE, VATAN aşığı, şair, yazar, gazeteci, radyo ve tv program yapımcısı, yorumcu İNCE, bu eserinde çok farklı ama çok ince işliyor sözcükleri ve birbirine bağlarken sözlerini, taş olan taşı bile kırk kez çatlatıyor sonra asil gözyaşları içinde uğurlatıyor bütün duyguları.

“Ömer Halis Demir, ah! Fethi Sekin,

Canımızda canlar, bitmez neferin,

Demir yüreklerin, koç yiğitlerin,

Yuvası, anası, cesur Türkiye’m.”

Sanatçı ciddi bir birikimi “TÜRK’LER GELİYOR” adlı eserinde bir araya getiriyor. Gurbetçilerinde sesi olan Murat İNCE, sahiden “Uzun İNCE Yol” dediği, BENGÜTÜRK TV’DEKİ programlarında olduğu gibi, burada da uzun ince bir gönül yolculuğuna çıkartıyor, yüreği sevgi olan herkesi.

“Kardeş burası yaban, zordur, gün ay, ay yıldır,

Yaşayan bilir elbet, yerle gökyüzü dardır,

Bu ecnebi memleket, bu el kalmalar ardır,

Burada insan azdır, bize ay yıldız yardır.”

Aşkların ve duyguların dile gelen sesi sanatçı, birbirinden güzel eserlerine yer verdiği bu albümünde, gerçek sevenleri yine unutmuyor ve bütün konuşmalarında, “haram tutmayan aşklara feda olsun şiirlerim” diyor.

“Dünyamı yerle bir ettiğinde

Hiçbir şey yapamadım,

Çünkü hapis kuşlar uçamaz gülüm…”

Daha önceki eserlerinde kader mahkumlarını unutmayan Murat İNCE, bu albümünde de unutulmayacak bir eser hazırladı onlara ve ailelerine.

“Görüşmeler bir kader mahkûmunun beklemelerine,

Yumruklarını sıkmalarına,

Demir parmaklıklar arasında kalmalarına,

Bitimsiz avlu voltalarına

Ve gelmeyen görüşçüsünün

Vefasızlığına rehin kalmış yar…”

“ALİ AYŞE’Yİ SEVİYOR” cümle alemin dilinde pelesenk olmuş muhteşem bir eser. İşte sanatçı dostluğu budur dediğimiz hadise yine “TÜRK’LER GELİYOR” adlı eserde bir araya geldi. Ali KINIK’IN yıllar geçsede dillerden düşmeyen ve düşmeyecek olan eseri “ALİ AYŞE’Yİ SEVİYOR,” Murat İNCE’NİN masum bir aşk hikâyesini anlattığı “LİSELİM” adlı eserde buluştu.

“Geçen yıllar çok şeyler değiştirse de ömrümüz de,

Ben hala asıyorum biliyor musun? Fakat artık okulu değil,

Hayallerimi asıyorum, umutlarımı asıyorum,

Senli günlerimi, sensizliğimin yamacına asıyorum,

Ama Ayşe’m bütün düşlerimi sana adıyorum…”

“TÜRKLER GELİYOR” sanatçımızın beşinci şiir müzik albümüdür. Uzun yılların duygu birikimini yansıtan eser, sizleri bir çok limana demir attıracak ve bazen o limanlardan diğer limanlara geçişlerde sahiden zorlanacaksınız zira her bir eser kendi içinde çok büyük bir dünyayı barındırıyor.

Bu eserde ünlü aranjör, bestekar, solist “Volkan SÖNMEZ” baştan sona bütün eserleri bestelediği gibi, solist olarakta Murat İNCE’YE eşlik etti. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren SÖNMEZ, “yüreğimizi koyduk bu albüme, kanayan duygularımızı kattık bu albüme, usta şairimizin sesiyle unutulmaz oldu” açıklamasını yaptı.

“ATİ MÜZİK” ailesi olarak böylesine kıymetli bir eseri siz sanatseverlerle buluşturmaktan büyük onur duyuyoruz ve siz kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızın duyarlı duruşları için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.