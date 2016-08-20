Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam edeceğim

Alman sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles, Türkiye'nin zor günler atlattığını belirterek, "Türkiye'yi ve onun güzelliklerini bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğim." dedi.

Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam edeceğim

Alman sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles, Türkiye'nin zor günler atlattığını belirterek, "Türkiye'yi ve onun güzelliklerini bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğim." dedi.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 12:56
1270 Okunma
Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam edeceğim
SARAYBOSNA 
22. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olarak katılan Alman sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Almanya'da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunması üzerine, ülkesinde eleştirilen Elles, "Türkiye'de yaşadıklarımızın yurt dışında anlaşılması biraz zor. Ben gerçekleri anlattım. Onlar bunu anlamakta güçlük çektiler." ifadelerini kullandı.

Elles, mevcut durumun en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunarak, Türk-Alman dostluğunun geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin zor günleri atlattığını vurgulayan Elles, "Türkiye'yi ve onun güzelliklerini bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Elles, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında eşi ile birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, "Eşim Boğaziçi Köprüsü'ndeydi. Yaşadıklarımız çok ağırdı. Sabah uyandığımızda ne hissettiğimizin, nasıl rahatladığımızın tarifi anlatılmaz. İyi ki demokratik yolda yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna'ya hayran kaldı
22. Saraybosna Film Festivali kapsamında Bulgar yönetmen Ralitz Petrov'un "Kötü" ve Karadağlı yönetmen İvan Marinovic'in "Siyah İğne" filmlerinin galasına katılan Elles, ilk kez geldiği Saraybosna'dan hayranlıkla söz etti.

Elles, Saraybosna Film Festivali'ne uzun zamandır katılmak istediğini belirterek, "Son derece görkemli bir festival. Burada, birkaç yapımcıyla görüştüm. Yapım aşamasında olan bir proje için Veysel Atasever ile bir araya geldik." diye konuştu.

Saraybosna'nın çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Elles, şehrin havasının, doğasının ve yemeklerinin "harika" olduğunu ifade etti.

Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin Bosna Hersek'te hala gösterilmeye devam etmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Caroline karakteri burada hala gözler önünde. Bu, Türk dizilerinin bütün dünyada izlendiği ve hikayelerimizin anlaşıldığı anlamına geliyor." dedi.

Geçen sezon İdil karakterini canlandırdığı "Yeter" dizisinin yeni sezon çekimlerine yakında başlayacaklarını aktaran Elles, "Yeni sezonda süprizlerle yeniden ekranda olacağım." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki dizi izleyicisinin "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Caroline" karakteriyle tanıdığı Elles, aynı dizinin Batı Balkanlar'da da gösterilmesi dolayısıyla bölgede de bilinen oyunculardan biri.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 12:57
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeWilma EllesDünya - Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ