Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam edeceğim

SARAYBOSNA

22. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olarak katılan Alman sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Almanya'da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunması üzerine, ülkesinde eleştirilen Elles, "Türkiye'de yaşadıklarımızın yurt dışında anlaşılması biraz zor. Ben gerçekleri anlattım. Onlar bunu anlamakta güçlük çektiler." ifadelerini kullandı.

Elles, mevcut durumun en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunarak, Türk-Alman dostluğunun geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin zor günleri atlattığını vurgulayan Elles, "Türkiye'yi ve onun güzelliklerini bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Elles, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında eşi ile birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, "Eşim Boğaziçi Köprüsü'ndeydi. Yaşadıklarımız çok ağırdı. Sabah uyandığımızda ne hissettiğimizin, nasıl rahatladığımızın tarifi anlatılmaz. İyi ki demokratik yolda yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna'ya hayran kaldı

22. Saraybosna Film Festivali kapsamında Bulgar yönetmen Ralitz Petrov'un "Kötü" ve Karadağlı yönetmen İvan Marinovic'in "Siyah İğne" filmlerinin galasına katılan Elles, ilk kez geldiği Saraybosna'dan hayranlıkla söz etti.

Elles, Saraybosna Film Festivali'ne uzun zamandır katılmak istediğini belirterek, "Son derece görkemli bir festival. Burada, birkaç yapımcıyla görüştüm. Yapım aşamasında olan bir proje için Veysel Atasever ile bir araya geldik." diye konuştu.

Saraybosna'nın çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Elles, şehrin havasının, doğasının ve yemeklerinin "harika" olduğunu ifade etti.

Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin Bosna Hersek'te hala gösterilmeye devam etmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Caroline karakteri burada hala gözler önünde. Bu, Türk dizilerinin bütün dünyada izlendiği ve hikayelerimizin anlaşıldığı anlamına geliyor." dedi.

Geçen sezon İdil karakterini canlandırdığı "Yeter" dizisinin yeni sezon çekimlerine yakında başlayacaklarını aktaran Elles, "Yeni sezonda süprizlerle yeniden ekranda olacağım." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki dizi izleyicisinin "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Caroline" karakteriyle tanıdığı Elles, aynı dizinin Batı Balkanlar'da da gösterilmesi dolayısıyla bölgede de bilinen oyunculardan biri.