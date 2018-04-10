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Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor

Mayıs ayında ilki gerçekleşecek olan “Game of Colors”, turnuvası için geri sayım başladı

Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor

Mayıs ayında ilki gerçekleşecek olan “Game of Colors”, turnuvası için geri sayım başladı

10 Nisan 2018 Salı 18:12
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Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor

İSTANBUL- Bu sene 6 ve 13 Mayıs’ta Polonezköy La Fontaine Garden'da gerçekleşecek olan “Game of Colors", iki pazar günü için eğlence tutkunlarını festivale bekliyor.

13 Mayıs After Party için ana sahne de "YOL PROJECT" ve sürpriz dans  şovları gerçekleşecek.

Basında Game of Colors 

Geçtiğimiz sene ilk hafta itibariyle Ana Haber bültenlerinde yer alan organizasyonun görüntülerine linkten ulaşabilirsiniz. 

* Şampiyon olan takımların ödülü ne mi olacak? 

Tüm kategorilerin şampiyonları Kıbrıs Elexus Otel’in lüks ve konforlu odalarında ağırlanacak.

*Neden mi en farklı?

*Çünkü bilinen turnuvaların aksine içerisinde hiçbir spor branşı yok ve Türkiye’de bir ilk. 

*Neden en renkli turnuva?

Çünkü sportif turnuvalar gibi antrenman ya da tecrübe gerektirmiyor, şirketinizdeki her yakadan, her pozisyondan yani HER RENKTEN çalışana (yaşlı, kilolu, asosyal, engelli) kucak açıyor.  

Peki spor yoksa içeriğinde ne var?

Yarışmalarımız, herkesin en az birine kendini yakın hissedebileceği 5 farklı kategori altında toplanıyor.

Yarışmacı takımlar (şirketler) ise kendi seçtikleri kategori/kategoriler de performans sergiliyorlar.

Peki yakınlarımız ve diğer şirket çalışanları bu festivale gelebilir mi?

Ailelerin ve çalışanların en değerli günü olan pazar gününde, festival alanında pek çok sürpriz organizasyon, aktivite, parkur ve teknolojik oyunlar da ziyaretçileri ücretsiz olarak bekliyor olacaktır.

Kategoriler;

1-     Macera:    Survivor konseptli parkurlar…

2-     Sanal:        En son teknolojik ürünlerden oluşan yarışmalar…    

3-     Zeka:         Zihninizi zorlayacak 3 boyutlu puzzle’lar ve parkurlar…

4-     Yetenek:   Yaratıcı workshoplar…     

5-    Ken-Yap:   Sosyal sorumluluk projesi…

                 

Game of Colors 2017’ye Kimler Katıldı?

Game of Colors 2017’ye ilk senesinde tam 54 farklı takım katıldı. Katılım gösteren firmalardan bazıları ise; Koç Holding, Acıbadem, Yeşil Kundura, Mövenpick, Polisan Holding, Arçelik, Ford, THY Opet ve Yeşil Holding.

Game of Colors 2017’de neler oldu?

Görüntüleri bu linkten izleyebilirsiniz. 

Ayrıca tüm kategoriler hakkında daha detaylı bilgiye www.gameofcolors.org  adresinden ulaşabilirsiniz.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YOL PROJECTPolonezköy La Fontaine Garden6 Ve 13 Mayıs’ta“Game Of Colors”
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