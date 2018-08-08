Türkiye’de İranlı 75 sanatçının Sergisi

İranlı olan Nidar Art Groupu Mohsen Mohammadzadeh ve Yeganeh Soltani’nin küratörlüğü ile düzenlenen sergiye İran’ın çeşitli kentlerinde yaşayan 75 sanatçı 75 eserleri ile katıldılar.

Serginin açılış kokteylinde sanatçıların eserlerinin tanıtım çekimi İran Tv kanalı tarafından canlı yapıldı.

Sergiye Katılan Sanatçılar

Alireza Barghelameno-Anousheh Asgari Farahani-Aram Zolfaghari-Arash Mohajerpour Iravani-Arman Loghmani-Ava Salehi-Azad Pirayandeh-Davood Abbasi-Dorsa Fayazi-Elham Sharifian-Elshan Mohiaddin-Esmaeil Rezaei-Faranak Zehtabian-Fatemeh Alatavakoli-Fatemeh Falahatpisheh-Fatemeh Sarvarpourroudsari- Forough Mokhtari Nejad-Gita Meh-Giti Sadat Tayebi-Hadis Rezaei-Hamid Reza Yazdankhah-Hamid Sadeghpour-Hani Najm-Hoora Pishghadam-Hossein Aghaeipour-Jaber Nasirialhoseini-Kimia Bidar-Mahin Safaei Monfared-Mahin Tiani Khiabani-Mahmoud Kameli- Mahshid Madani-Malihe Ghafoorian-Mandana Mina-Maryam Asadi-Maryam Ghazi-Maryam Shariati-Masoomeh Bakhtiyari-Mehdi Sarbakhsh-Mehrdad Aghadadashi-Mehrnaz Sheikhzadeh Khezri-Mohammad Amini-Mohammad Erfan Vahabzadeh-Mohsen Mohammadzadeh-Mozhdeh Farahani-Narges Aghahosseini-Neda Barati-Neda Maghdomi-Niusha Sadeh-Noushin Naraghi-Parastoo Nasiri-Raziyeh Hosseinpour Esfahani-Roja Alinezhad-Roya Mirsistani-Samira Peyman-Sanaz Motamed Rastegar-Sarvenaz Razmjou-Seyyed Mohammad Moravej-Shaghayegh Daneshnia-Shaghayegh Davachian-Shakiba Rahmani-Sheyma Talebzade-Shilan Ghazi-Shirin Aghdaie-Shirin Moayya-Shirin Pedrezeh-Shiva Safari Zade Motlagh-Siamak Akhtar Kavian-Somayeh Moradi-Tahmineh Nasouri-Taraneh Rohani-Venus Arastoonejad-Yasaman Afshar -Yasmin Mohammadi-Yeganeh Soltani

Sergi; 9 Ağustos Perşembe gününe kadar Kadiköy Neta Sanat Galerisi’nde sanatseverler tarafından gezilebilecek.

HABER: ZAMBAK KARABAY