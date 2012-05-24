Türkiye'de çeşitli, çoğulcu, demokratik ve insani yönü güçlü bir edebiyatın var olduğunu, bu edebiyatın, tüm halktan kaynaklandığını ve Türkiye tarihinin bütün birikimini yansıttığını dile getiren Kula, ''Türkiye'de her gün 5 roman yayımlanıyor. Bu olağanüstü bir edebiyat üretimidir. Bununla Türkiye bir çok Avrupa ülkesinin önüne geçmiştir" diye konuştu.
''Türk Edebiyatının Dışa Açılımı'' projesi
Bu artışın sürekliliğinin sağlanması gerektiğini dile getiren Kula, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu yazarlara en büyük katkılarının bu edebiyat eserlerini ''Türk Edebiyatının Dışa Açılımı'' projesiyle dünya okurlarıyla buluşturmak olduğunu vurguladı. Bu projeye şimdiye kadar bin 200 destek başvurusunun yapıldığını, bunlardan 770'inin yayımlandığını ifade eden Kula, ''57 ülkede 41 dilde Türk Edebiyatı okunuyor. Bu muhteşem bir şeydir. 57 ülke ve 41 dil dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına tekabül ediyor'' dedi.
AA