DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Diyarbakır'da açılan ''3. Kitap Fuarı'nda'' AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2011 yılı itibariyle 43 bin 100 adet Uluslararası Standart Kitap Numarasının (ISBN) alındığını, bunun 41 bin 239'unun yayımlandığını söyledi. Yayımlanan 41 bin kitabın yüzde 45'ini edebiyat eserleri oluşturduğunu anlatan Kula, geçen yıl yayımlanan bu eserlerden 14 bininin çocuk ve gençlik edebiyatı eseri, bin 851'inin ise roman olduğunu anlattı.



Türkiye'de çeşitli, çoğulcu, demokratik ve insani yönü güçlü bir edebiyatın var olduğunu, bu edebiyatın, tüm halktan kaynaklandığını ve Türkiye tarihinin bütün birikimini yansıttığını dile getiren Kula, ''Türkiye'de her gün 5 roman yayımlanıyor. Bu olağanüstü bir edebiyat üretimidir. Bununla Türkiye bir çok Avrupa ülkesinin önüne geçmiştir" diye konuştu.

''Türk Edebiyatının Dışa Açılımı'' projesi

Bu artışın sürekliliğinin sağlanması gerektiğini dile getiren Kula, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu yazarlara en büyük katkılarının bu edebiyat eserlerini ''Türk Edebiyatının Dışa Açılımı'' projesiyle dünya okurlarıyla buluşturmak olduğunu vurguladı. Bu projeye şimdiye kadar bin 200 destek başvurusunun yapıldığını, bunlardan 770'inin yayımlandığını ifade eden Kula, ''57 ülkede 41 dilde Türk Edebiyatı okunuyor. Bu muhteşem bir şeydir. 57 ülke ve 41 dil dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına tekabül ediyor'' dedi.