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'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'

Sırp pop şarkıcı Ana Kokic, "New Day" şarkısına Antalya'nın Alanya ilçesinde klip çekti. Kokic, "Buraya geldikten sonra Türkiye'ye tutkuyla bağlandım. İnsanlar çok misafirperver ve nazikler. Burada günler de çok güzel geçiyor." dedi.

'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'

Sırp pop şarkıcı Ana Kokic, "New Day" şarkısına Antalya'nın Alanya ilçesinde klip çekti. Kokic, "Buraya geldikten sonra Türkiye'ye tutkuyla bağlandım. İnsanlar çok misafirperver ve nazikler. Burada günler de çok güzel geçiyor." dedi.

27 Nisan 2017 Perşembe 14:45
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'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'

ANTALYA

Sırp pop şarkıcı Ana Kokic, "New Day" (Yeni Gün) adlı şarkısına Antalya'nın Alanya ilçesinde klip çekti.

Sırbistan'ın pop starlarından Ana Kokic, yeni klibinin çekimleri için Alanya Turizm Tanıtma Vakfının (ALTAV) katkılarıyla Alanya'ya geldi. İlçenin tarihi mekanlarında ve plajlarında "New Day" adlı şarkısına klip çeken Kokic, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'yi ikinci vatanı, Alanya'yı da evi gibi gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu anlatan Kokic, "Buraya geldikten sonra Türkiye'ye tutkuyla bağlandım. İnsanlar çok misafirperver ve nazikler. Burada günler de çok güzel geçiyor." dedi.

Sırbistan halkının Alanya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Kokic, bu sevginin artması için çalışacağını belirtti.

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş ise Kokic'in ülkesinde çok popüler bir sanatçı olduğunu söyledi.

Sırbistan'daki fuarda Alanya'da klip çekmesiyle ilgili ricada bulunduklarını kaydeden Güneş, "Teklifimizi kabul etmesi bizi mutlu etti. Ana'nın ülkemizin tanıtımında ülkesinde bizlere katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ana'nın gösterdiği özveriyi ülkemizde popüler sanatçılarımız da klipleriyle ülkemizin diğer güzelliklerini anlatabilirler." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSırpAna Kokic
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