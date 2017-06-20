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'Türkiye tarihi eser kaçakçılığında en mağdur ülke'

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Türkiye'nin tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı konusunda dünyanın en mağdur ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

'Türkiye tarihi eser kaçakçılığında en mağdur ülke'

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Türkiye'nin tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı konusunda dünyanın en mağdur ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

20 Haziran 2017 Salı 12:11
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'Türkiye tarihi eser kaçakçılığında en mağdur ülke'

Anadolu kökenli Herakles Lahdi'nin ziyarete açılış töreni için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, lahdin Türkiye'ye iade kararını değerlendirdi.

Avcı, Türkiye'nin, dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğuna işaret ederek, "Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye pek çok medeniyetin buluştuğu ve dolayısıyla pek çok medeniyet birikiminin sergilendiği büyük bir açık hava müzesidir. Türkiye tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı konusunda da en çok mağdur ülkelerden biridir, belki de birincisidir çünkü Türkiye 200 yıldan beri ciddi manada yağmalanmıştır. Bugün bile Avrupa'nın pek çok 'saygın kurumlarında' Türkiye'den kaçırılan eserlerin müzayedelerde satışa çıkarıldığını, hem de müzelerde sergilendiğini, hırsızlık malı olduğu biline biline sergilendiğini biliyoruz." dedi.

Cenevre Üniversitesinde, lahdin Türkiye'ye teslim töreni yapıldığını anımsatan Avcı, iadenin diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi umudunu ifade etti. Avcı, "Bu iyi örneğin, dünyada tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Biz gerek UNESCO'da gerekse başka uluslararası platformlarda bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Avcı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova'nın da Cenevre'deki törene katılmasının "çok anlamlı bir mesaj" olduğunu söyledi.

"Halklar arasında baki olan dostluktur"

Lahdin iadesinin Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkilere yansımasına da değinen Avcı, "Turizme ilişkin ilişkiler ve kültürel ilişkiler her zaman dostlukların kapısını açar. Halklar arasında düşmanlık olmaz. Zaman zaman siyasette bazı şeyler olabilir ama halklar arasında baki olan dostluktur. Bu dostluk da böyle güzel vesilelerle pekişir." ifadelerini kullandı.

Herakles Lahdi'nin eylül ayına kadar Cenevre'de sergileneceğini aktaran Avcı, tarihi eserin eylül ayı içerisinde Antalya'ya götürüleceğini kaydetti.

"Lahdin Türkiye'ye iade edilmesinden gurur duyuyoruz"

Cenevre Üniversitesi Rektörü Yves Flückiger de Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye iade edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Flückiger, "Cenevre Üniversitesi olarak harika bir sanat eseri olan Herakles Lahdi'nin ait olduğu Türkiye'ye iade edilmesine katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Avcı'ya Cenevre Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde sergilenen Herakles Lahdi'nin bulunduğu alanda eşlik eden Flückiger, üniversite olarak iade sürecinde avukatlar ve bilim adamlarıyla iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

AA

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