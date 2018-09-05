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'Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

'Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:55
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'Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen, 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde başladı.

Festivalin açılış eseri Turandot operasını izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eseri çok beğendiğini, sanatçıların da çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Opera ve bale gibi bütün kültür, sanat ve arkeolojik değerlerin çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunları dünyayla paylaşmak istiyoruz. Pazarlama algısını da bu yönde şekillendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Opera, Bakan Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever tarafından izlendi. İzleyiciler eserin sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı ünlü eserde, Pekin'de yaşayan Çin prensesi Turandot'un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde anlatılıyor. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan'ın "Prens Calaf" rolü ile başrolü seslendirdiği eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve Alberto Veronesi şefliğindeki orkestrası eşlik etti.

Toplam 4 gösterinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde 10 Eylül Pazartesi Zorba balesi, 13 Eylül Perşembe Bolşoy Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül'de Guiseppe Verde'nin Aida isimli gösterisiyle sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyTürkiyenin Kültürü
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