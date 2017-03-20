Altın Küre Ödülleri'nin (Golden Globe Awards) ilk ve tek Türk jüri üyesi Barbaros Tapan, Türkiye'nin artık Hollywood'da da oyu olduğuna işaret etti.

"TurkofAmerica" dergisinin "40 Yaş Altı En Etkin 40 Genç" töreninde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 43 yaşındaki Tapan,soruları yanıtladı.

Geçen yıl mayıs ayında Altın Küre Ödülleri'ni veren Hollywood Yabancı Basın Birliğinin (HFPA) ilk Türk üyesi olan Tapan, "Türkiye'nin artık Hollywood'da da oyu var." dedi.

"Oscar'ın habercisi" olarak bilinen Altın Küre'nin sadece bir ödül töreni olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Tapan, Hollywood'daki yabancı gazeteciler tarafından 1943'te kurulan HFPA'nın faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

HFPA'nın halihazırdaki 93 üyesi arasında tek Türk olan Tapan, sektörde yapacağı lobi çalışmaları ve kuracağı iletişim ağlarının, Türk yapımlarının Altın Küre ve Oscar ödüllerine aday gösterilmesinde rol oynayacağını belirtti.

Yedi yıllık uğraşın ardından HFPA'ya kabul edildiğini kaydeden Tapan, üyeliğinin Türk sineması, televizyon dünyası ve ABD'ye adım atacak Türk yapımcılar için etkili olacağına dikkati çekerek Hollywood'da Türklerin sesinin duyurulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

"Türk dizileri Türkiye sınırlarını aştı"

Tapan, Türk dizilerinin ABD'de önemli bir kitleye ulaştığının ve Latin Amerika ülkelerinde izlendiğinin altını çizerek, "Türk dizileri, Türkiye sınırlarını aştı. Yabancı uyruklu insanlar, bizim dizilerimizi seyrediyorlar. Yapımcılarımız da Türkiye duvarını aştılar. Bu, gelecek için çok önemli. Türk oyuncuları ve yapımcıları tanınıyor." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının biraz daha yol katetmesi gerektiğini belirten Tapan, özellikle bağımsız yapımlara ağırlık verilmesi durumunda Türk sinemacıların ABD'deki festivallere kabul edilebileceğine işaret etti.

Tapan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımsız sinemacılar, festivallere cesur filmlerle giderlerse onların da yavaş yavaş sesi duyulacak, filmleri öne çıkacak. Burada önemli festivallerde aday olacaklar. Genç arkadaşlar, ABD'de sinema ve televizyon okuyorlar. Onları gördükçe daha da umutlanıyoruz. Geleceğe güzel bakıyorum. Yeni nesil genç oyuncu kardeşlerime kendilerini her yönde geliştirmelerini, özellikle İngilizce öğrenmelerini ve İngiltere, Fransa, İtalya üzerinden ajanslara ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Hollywood dünyası, çok büyük bir pazar. Artık her milletten yetenekli oyunculara ve yönetmenlere kapılar açık. Genç kardeşlerimiz, hayallerini Türkiye ile sınırlı tutmasınlar. Birçok kısa filmde ve festivallerde öne çıkan oyuncu ve yönetmenlerle burada karşılaşıyoruz. Ülkemizde daha fazla tiyatro salonuna ve eğitim verecek hocalara da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."

Türk sinemasında son yıllarda düşük kaliteli komedi filmlerinin öne çıktığına ve sinema salonlarına giden izleyici sayısında büyük düşüş görüldüğüne dikkati çeken Tapan, "Ülkemizde önünü kesemediğimiz sahte DVD satışları Amerika'daki büyük stüdyo yöneticileri tarafından biliniyor ve bu filmlerin gişedeki performansı da iyi olmuyor. Bu konular hakkında ciddi yaptırımlar olmalı. Sinema seyircilerinin verilen emeğe karşı daha sağduyulu olması gerekli." yorumunda bulundu.

TurkofAmerica'nın ABD'de Türklerin sesini duyurmaya çalışan bir dergi olmanın yanı sıra birçok sosyal etkinlik de düzenlediğini belirten Tapan, yıllarını ABD'deki Türk toplumuna adamış insanların elinden aldığı Jüri Özel Ödülü'nün kendisi için onur ve gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.