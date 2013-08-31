Türkiye ile Güney Kore arasında

İSTANBUL

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won'un görüşmesi sona erdi.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde, basına kapalı heyetler arasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won'un huzurunda, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Kyouhyun "kültür anlaşması" imzaladı.

Şükür'den sünnet davetiyesi

Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, imza törenin ardından salondan ayrılmadan önce, oğlunun sünnet düğünü davetiyesini getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve oğlu Ömer ile sohbet etti.

Bu sohbete konuk Başbakan Chung Hong Won da katıldı. Başbakan Erdoğan, Hakan Şükür'ün oğlu Ömer'i yanaklarından öptü.

Hakan Şükür, Başbakan Erdoğan ile Chung Hong Won'un, "Oğlun senden daha yakışıklı" esprisine "Annesine çekmiş" diyerek karşılık verdi.