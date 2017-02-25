Yayın politikasını popüler kültür eleştirisi üzerine kuran "Rabarba Şenlik", İstanbul Medya Akademisi bünyesinde yayın hayatına başladı.

Sinema dünyasına yeni bir soluk getirmeyi ve sinema endüstrisine katkı sağlamayı hedefleyen dergi, içerikleri ve sade tasarımıyla dikkati çekiyor.

İlk sayısı bu ay okuyucuyla buluşan derginin Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sinema dergisi çıkarma fikrini uzun zamandır düşündüklerini söyledi.

Saygılı, Türkiye'de dergi çıkarmanın çok zor olduğunu belirterek, dergiyi çıkartmak için maddi ve manevi destek arayışına girdiklerini dile getirdi.

Yollarının İstanbul Medya Akademisi ile kesiştiğini ifade eden Saygılı, "İstanbul Medya Akademisi, zaten genç sinemacılara, kısa filmcilere destek veriyor. Türkiye'de olmayan birçok sinema eğitimini de veren bir kurum. Akademinin de böyle bir dergi çıkarma niyetleri olduğunu öğrenince, bu dergide birlikte çalışmaya karar verdik." diye konuştu.

Mart sayısında "Sinemanın Kadınları"

Kürşat Saygılı, her sayıda yarı akademik bir dosyaya yer vereceklerini ve açılışı "Oscar'ın Politikası" ile yaptıklarını aktararak, derginin mart sayısında "Sinemanın Kadınları" dosyasını açacaklarını kaydetti.

Sinemanın, hayatın vazgeçilmez bir parçası halline geldiğine işaret eden Saygılı, herkesin istifade edebileceği, dili ağır olmayan bir dergi hazırladıklarını anlattı.

Saygılı, iyi film-kötü film kıyaslamasıyla klasik bir film eleştirisi yapmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de popüler kültür eleştirisi hiç yapılmıyor. Bu, üniversitelerde, sinema dergilerinde ve film eleştirmenleri arasında da az yapılan bir şey. Rabarba, popüler kültür eleştirisi yapan bir dergi. Popüler filmlere yer veren, televizyonu sinemadan ayırmayan, onu da bir görsel kültür olarak değerlendirip analizini yapan bir dergi. Yabancı diziler dünyada sinema kadar önemli bir şey oldu ama bizde, yerli dizilerin ve programların da eleştirileri var."

Kapakta Donald Trump

İstanbul Medya Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer'in imtiyaz sahibi olduğu "Rabarba Şenlik" dergisinin danışmanlığını Bülent Turgut, editörlüğü ise Fatih Değirmen ve Teksin Begeç üstleniyor.

Derginin ilk sayısında, Hülya Koçyiğit, Derviş Zaim, Hakan Bıçakcı, Alican Sekmeç, Rıza Oylum ve ABD'li akademisyen Douglas Kellner'ın da yazıları yer bulunuyor.

Şubat sayısının "Vizyon" bölümünde, "Recep İvedik" filminin yanı sıra "Ay Işığı", "Yaşamın Kıyısında", "Satıcı", ve "John Wick" filmleri ele alınıyor.

Her sayıda farklı bir yazarın sinema temalı bir öykü kaleme alacağı derginin şubat sayısının kapağında ise ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, Oscar heykelciğini kaldırırken resmedilmiş hali yer alıyor.

Yerli ve yabancı televizyon programlarının da eleştirildiği ilk sayıda, "Çalgı Çengi İkimiz"in yönetmeni Selçuk Aydemir ve biyografik belgeseli vizyona girmeye hazırlanan ünlü futbolcu Alex De Souza'yla yapılan söyleşiler bulunuyor.

"Ustalarla Sinema Akademisi" bölümünde yönetmen Derviş Zaim'in, "sinopsis" yazmanın inceliklerini anlattığı "Rabarba Şenlik"te, Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit'in ünlü yönetmen Metin Erksan'ı anlattığı bir yazısı yer alıyor.