"Türkiye'de biraz Batı biraz Doğu'nun karışımı var"

Cezayirli folk müzik sanatçısı Souad Massi, bütün dünyaya 'paylaşmak' ile ilgili mesajları, evrensel bir dille vermek istediğini belirterek, "Paylaşmak çok güzel bir duygudur. Türkiye'de buluştuğumuz müzikseverlerle bunu yaşarken aynı zamanda yaşatmanın da güzelliğini deneyimlemek çok güzeldi" dedi.

Kuzey Afrikalı kadın sanatçı Suad Massi, "Ankara Dünya Müzikleri Festivali" kapsamında geldiği başkentte, açıklamalarda bulundu. Massi, her alanda "paylaşım"ın önemine dikkat çekerek, kendisinin bunu müziğin evrensel dili aracılığıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

"Müziğimin evrenselliği çocukluğumun Cezayir'de geçmesiyle alakalı"

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda dün akşam verdiği konserde "El-Mutakallimun" adlı son albümünden parçaları, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Berberice seslendiren Massi, müzikte evrensel bir dil kullandığını belirterek, "Müziğimin evrensel olmasının nedeni çocukluğumun Cezayir'de geçmesiyle alakalı olabilir. Çünkü Cezayir, aynı zamanda birçok kültürün buluştuğu bir noktada yer alıyor. Dolayısıyla Cezayir'in Batı'ya açık olması ve aynı zamanda Afrika kıtasında bulunmasının etkisi var." şeklinde konuştu.

"Paylaşmak çok güzel bir duygu"

Sahnede kendisine vurmalı çalgılarda Rabah Kalfa, mandolin, gitar ve udda eşlik eden Mahdi Dalil'den de övgüyle söz eden Massi, şunları kaydetti:

"Sahneye baktığınızda aslında üç nesil vardı. Bizim burada bulunma nedenimiz paylaşım. Paylaşım için buradaydık ve güzel bir konser gerçekleştirdik. Müziğimizi paylaşmak için sahnedeydik ve müzikseverlerle birlikte çok güzel bir alışveriş gerçekleştirdik. Bütün dünyaya 'paylaşmak' ile ilgili mesajları, evrensel bir dille vermek istiyorum. Paylaşmak çok güzel bir duygudur, bunu yaşarken aynı zamanda yaşatmanın da güzelliğini deneyimlemek çok güzeldi."

"Türk müzik kitlesi derin bir bilgiye sahip"

Cezayirli sanatçı, Türkiye'ye daha önce geldiğini fakat Ankara'da ilk kez bulunduğunu söyleyerek duygularını, "İçerideki seyirciyle ilgili biraz heyecanım vardı çünkü Türk müzik kitlesi, müzik anlamında çok derin bir bilgiye sahip dolayısıyla biraz heyecanlıydım." sözleriyle anlattı.

"Türkiye'de Batı ve Doğu'nun karışımı"

Türkiye'nin konumu itibariyle özel bir ülke olduğunu vurgulayan Massi, şunları kaydetti:

"Türkiye, hayranlık duyduğum bir ülke aynı zamanda mimarisini de çok benimsiyorum. Türkiye'de biraz Batı biraz da Doğu'nun bir karışımı var ve bu durum her zaman ona olan hayranlığımı artıran bir özellik. Bu güzel ülkenin genç müzisyenleri de mutlaka müzik eğitimlerini devam ettirsinler ve tabii ki bunun yanında müzikle uğraşmaya da devam etsinler çünkü bu alanda bilgi çok önemlidir. Müzik sadece eğitim alarak veya müzikle uğraşarak tek başına olmaz, hem eğitim hem müzik aynı anda devam etmeli."

Geleneksel müziklerle büyüdü

Cezayir'de 1972'de dünyaya gelen Massi, şarkı sözü yazarlığı ve besteciliği bir arada yürütüyor. Politik şarkılarıyla dikkat çeken Massi, aldığı ölüm tehditleri üzerine ülkesini terk edip Paris'e yerleşti.

Massi, en sevilen şarkısıyla aynı adı taşıyan ilk albümü "Raoui" ile dünya çapında tanındı.