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Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek

Malmö Folketes Park isveçt'e Geleneksel düzenlenen Türk kültür Festivalinde 10 'uncu Yılında Türk Gurbetçileri ile buluşacak.

Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek

Malmö Folketes Park isveçt'e Geleneksel düzenlenen Türk kültür Festivalinde 10 'uncu Yılında Türk Gurbetçileri ile buluşacak.

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:34
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Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek

Malmö Genç Türkler Derneği (MUST) tarafından düzenlenen Türk kültür Festivali kapsamında Türkiye ve Avrupa'dan yoğun katılımlar ile gerçekleşmesi beklenen Festival 12 Mayıs Cumartesi günü Türk Gurbetçilerinin yanı sıra Danimarka, İsveç, Norveç'den Gelecek olan Misafirleri heyecan sarmaya başladı.

Malmö şehri  Folkets Park'ta  yöresel yiyecek ve içecek stantlarının Bu yıl da Kurulacak olması Türk damak tadının Lezzetini bir kez daha sergileneceği kültür festivalinde Türklerin lezzet kültürünün tanıtılması ile devamında  Türkiye 'de yapılan oylamalar sonucunda Türkiye'yi temsilen seçilen Pop müzik sanatçısı Ozan Koçer  Şarkıları ile eğlenceli dakikalar ile Festivale Renk Katacak.  

Türk kültürünü yaymak ve çeşitlilik katkıda bulunmak istiyorsanız bu yıl da geçen yıllara oranla daha fazla dans etmek, şarkı söylemek ilginizi çekiyorsa  Türk kültür festivali sizlere Kapısını açıyor...

Haber: Dilek Köroğlu

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Anahtar Kelimeler:
Malmö Genç Türkler DerneğiMUSTOzan Koçer
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