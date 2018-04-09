Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek

Malmö Genç Türkler Derneği (MUST) tarafından düzenlenen Türk kültür Festivali kapsamında Türkiye ve Avrupa'dan yoğun katılımlar ile gerçekleşmesi beklenen Festival 12 Mayıs Cumartesi günü Türk Gurbetçilerinin yanı sıra Danimarka, İsveç, Norveç'den Gelecek olan Misafirleri heyecan sarmaya başladı.

Malmö şehri Folkets Park'ta yöresel yiyecek ve içecek stantlarının Bu yıl da Kurulacak olması Türk damak tadının Lezzetini bir kez daha sergileneceği kültür festivalinde Türklerin lezzet kültürünün tanıtılması ile devamında Türkiye 'de yapılan oylamalar sonucunda Türkiye'yi temsilen seçilen Pop müzik sanatçısı Ozan Koçer Şarkıları ile eğlenceli dakikalar ile Festivale Renk Katacak.

Türk kültürünü yaymak ve çeşitlilik katkıda bulunmak istiyorsanız bu yıl da geçen yıllara oranla daha fazla dans etmek, şarkı söylemek ilginizi çekiyorsa Türk kültür festivali sizlere Kapısını açıyor...

Haber: Dilek Köroğlu